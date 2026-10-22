Μπέος: «Να σεβαστούν τη φιλοξενία μας και να απολαύσουν τις ομορφιές του Βόλου»

Ο Αχιλλέας Μπέος έκανε μια ανάρτηση ενόψει της αναμέτρησης του Βόλου Elabet με τον Παναθηναϊκό (25/10) για την 8η «στροφή» του πρωταθλήματος.

Με τον Βόλο Elabet να ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (25/10,18:00, Live από το Gazzetta), με την αναμέτρηση να οδεύει προς sold out, ο Αχιλέας Μπέος εστειλε το δικό μήνυμα στους φιλάθλους που αναμένεται να ταξιδέψουν στη Μαγνησία.

Συγκεκριμένα με ανάρτηση στα social media ο δήμαρχος καλωσόρισε τους φίλους του «τριφυλλιού» και τόνισε πως η αναμέτρηση πρέπει να κυλήσει χωρίς προβλήματα και να μείνει στη μνήμη όλων για το ποδόσφαιρο και όχι για οτιδήποτε άλλο.

Αναλυτικά η ανάρτηση: «Ως δήμαρχος Βόλου εν όψει του αγώνα της Κυριακής Βόλος – Παναθηναϊκός όπου αναμένεται να γίνει Sold out, θα ήθελα να καλωσορίσω τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού στην όμορφη και φιλόξενη πόλη του Βόλου και να τους προτρέψω κατά την επίσκεψή τους να σεβαστούν τη φιλοξενία μας και να απολαύσουν τις ομορφιές του Βόλου μας και έναν συναρπαστικό αγώνα, σε απόλυτα αθλητικά πλαίσια».