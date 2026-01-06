Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Άρης - Παναιτωλικός 2-0.

Ο Άρης επικράτησε εύκολα 2-0 του Παναιτωλικού στα playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Θεσσαλονικείς ήταν ανώτεροι και ουσιαστικά εξασφάλισαν την πρόκριση με δύο ωραία γκολ από το πρώτο ημίχρονο. Το σκορ για τους γηπεδούχους άνοιξε στο 30'. Από την ντρίμπλα του Ράτσιτς, το άνοιγμα του Μόντσου στον ανενόχλητο Μισεουί στην αριστερή πλευρά και τη σέντρα ακριβείας του τελευταίου σ’ έναν χώρο όπου υπήρχε μόνο ο Λορέν Μορόν. Ο Ισπανός επιθετικός με καταπληκτική γυριστή κεφαλιά, σχεδόν από το ύψος του πέναλτι, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στο 45' έγινε το 2-0. Ο Ράτσιτς με ένα φοβερό σουτ εκτός περιοχής σημείωσε το 2-0 και εκεί ουσιαστικά τελείωσαν όλα, αν και οι Αγρινιώτες πάλεψαν στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν κατάφεραν να βρουν ένα γκολ και να ξαναμπούν στο ματς.

Τα highlights του αγώνα



