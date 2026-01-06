Με γκολ των Μορόν και Ράσιτς από δύο ασίστ του Μισεουί στο α' μέρος, ο πολύ ανώτερος Αρης νίκησε εύκολα τον απογοητευτικό Παναιτωλικό με 2-0 και προκρίθηκε στο μονό προημιτελικό Κυπέλλου εναντίον του Παναθηναϊκού.

Δύο καταπληκτικά γκολ από τους Λορέν Μορόν, Ούρος Ράτσιτς οδήγησαν τον Άρη στη νίκη-πρόκριση επί του Παναιτωλικού στο «Κλ. Βικελίδης» με 2-0 και πλέον θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας στην Αθήνα σε νοκ άουτ παιχνίδι.



Οι «κίτρινοι» βασίστηκαν στο εξαιρετικό παιχνίδι τους στο πρώτο ημίχρονο το οποίο μετουσιώθηκε με δύο καταπληκτικά γκολ από τους Λορέν Μορόν, Ούρος Ράτσιτς. Σε αυτό το διάστημα ο Άρης έκανε ό,τι ήθελε στο γήπεδο απέναντι στον υποτονικό Παναιτωλικό. Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι άλλαξε ολοκληρωτικά καθώς και οι δύο ομάδες έχασαν ένα σωρό ευκαιρίες. Οι «κίτρινοι» με τους Γένσεν, Πέρεθ και Καντεβέρε και ο Παναιτωλικός με τον Μάτσαν.



Έτσι έπαιξαν…

Ο Μανόλο Χιμένεθ επιφύλαξε έκπληξη καθώς ο Γκαμπριέλ Μισεουί είναι στην αρχική 11αδα σε αριστερού ακραίου επιθετικού έχοντας απέναντί του τον Κάρλες Πέρεθ και τον Λορέν Μορόν στην κορυφή της επίθεσης. Μόντσου-Ράτσιτς ήταν οι εσωτερικοί μέσοι καθώς ο Μιχάλης Παναγίδης είχε ρόλο επιτελικού μέσου. Στην αμυντική τετράδα, επέστεψε ο Φαμπιάνο Λέισμαν συνθέτοντας δίδυμο με τον Λίντσεϊ Ροζ καθώς οι Τεχέρο, Φαντιγκά θα είναι στα άκρα και ο Γιώργος Αθανασιάδης κάτω από την εστία. Εκτός αποστολής έμεινε ο Πέδρο Άλβαρο καθώς προσβλήθηκε από γαστρεντερίτιδα και ο Κώστας Γαλανόπουλος ο οποίος έχει ένα χτύπημα στον αστράγαλο.

Στον Παναιτωλικό, ο Γιάννης Αθανασίου επέλεξε στην αμυντική τετράδα τους Μαυρία (δεξιά), Μανρίκε (αριστερά) με τους Σιέλη-Γκαρσία δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Στον άξονα αγωνίστηκαν οι Κόγιτς, Νικολάου, Σατσιά και στην επιθετική τριάδα οι Μίχαλακ, Ματσάν και Άλεξιτς ο οποίος ήταν στην κορυφή της επίθεσης.

Η πίεση του Άρη και το αριστούργημα του Μορόν

Το σκηνικό ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο στο πρώτο ημίωρο του αγώνα. Ο Άρης είχε τον απόλυτο έλεγχο – καθώς ο Παναιτωλικός έπαιξε στο μισό γήπεδο – αλλά δεν μπορούσε να βρει διαδρόμους απέναντι στην πολυπρόσωπη άμυνα. Αρχικά απείλησε με δύο κεφαλιές του Φαμπιάνο και στο 14’ ο Παναγίδης προσπάθησε αδύναμα να πλασάρει. Οι «κίτρινοι» συνέχισαν την πίεση μεταφέροντας την μπάλα στα άκρα απ’ όπου ξεκινούσαν τις επιθέσεις τους αλλά δεν έβρισκαν χώρους.

Κι έτσι το παιχνίδι έφτασε στο 30ο λεπτό και στη μοναδική φάση όπου όλοι λειτούργησαν εξαιρετικά. Από την ντρίμπλα του Ράτσιτς, το άνοιγμα του Μόντσου στον ανενόχλητο Μισεουί στην αριστερή πλευρά και τη σέντρα ακριβείας του τελευταίου σ’ έναν χώρο όπου υπήρχε μόνο ο Λορέν Μορόν. Ο Ισπανός επιθετικός με καταπληκτική γυριστή κεφαλιά, σχεδόν από το ύψος του πέναλτι, έστειλε αριστουργηματικά την μπάλα στα δίχτυα (1-0) και στη συνέχεια όλοι οι παίκτες πήγαν στον Μανόλο Χιμένεθ και του αφιέρωσαν το γκολ.



Τρομερός Ράτσιτς και 2-0

Με το 1-0 στην πλάτη του, θα περίμενε κανείς από τον Παναιτωλικό να είχε ανέβει μέτρα στο γήπεδο, αλλά δεν το έκανε. Ο Άρης ενέτεινε την πίεση και μάλιστα στο 42’ ο Κάρλες Πέρεθ – επιλέγοντας να τελειώσει μόνος του τη φάση – έκανε το σουτ αλλά η μπάλα κόντραρε και κατέληξε άουτ. Ο Ισπανός θα μπορούσε να είχε στρώσει την μπάλα στον ελεύθερο Ράτσιτς. Αυτό που δεν έγινε εκείνη τη στιγμή, συνέβη τρία λεπτά αργότερα. Και πάλι από κλέψιμο της μπάλας, ο Ράτσιτς την πήρε στα πόδια του και αφού αποδεσμεύτηκε μ’ ένα σπριντ 5-6 μέτρων εξαπέλυσε έναν κεραυνό (εκτός) περιοχής κάνοντας το 2-0 και δίνοντας στην ομάδα του ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης.

Η μοναδική τελική προσπάθεια για τον Παναιτωλικό καταγράφηκε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου όπου ο Γιώργος Αθανασιάδης είχε σωστή αντίδραση.

Ισορροπημένο το δεύτερο ημίχρονο

Οι δύο προπονητές άλλαξαν πράγματα στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους καθώς ο Μανόλο Χιμένεθ έριξε στο παιχνίδι τον Γένσεν (αντί του Μισεουί) και ο Γιάννης Αναστασίου αντικατέστησε τους Μίχαλακ, Νικολάου και χρησιμοποίησε τους Μπρέγκου, Ενκολόλο προς όφελος βελτίωσης της επιθετικής λειτουργίας. Η πρώτη απειλή ανήκε στον Παναιτωλικό έπειτα από υπέροχη ενέργεια του Μάτσαν αλλά και πάλι ο Αθανασιάδης είχε σωστή τοποθέτηση. Στο 54’ ο Φρέντρικ Γένσεν πέταξε στα σκουπίδια τη δική του στιγμή καθώς αντί της εκτέλεσης με το δεξί, επιχείρησε ανεπιτυχώς να περάσει και τον Ζίβκοβιτς.

Στο 63’ και οι δύο ομάδες είχαν σπουδαίες στιγμές για γκολ. Αρχικά ο Πέρεθ δεν αξιοποίησε την καταπληκτική μπαλιά του Παναγίδη και ανακόπηκε από τον Γκαρσία. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ο Μάτσαν έκανε νέα εξαιρετική ατομική προσπάθεια αλλά η ύστατη παρέμβαση του Φαμπιάνο ανάγκασε τον Ρουμάνο σε κακή εκτέλεση.

Πολλές προϋποθέσεις, κανένα γκολ

Στο 11ο κερδισμένο κόρνερ του Άρη, ο Τίνο Καντεβέρε, κέρδισε την κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής αλλά η μπάλα «ξύρισε» τοι οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ζίβκοβιτς. Είχε προηγηθεί αντεπίθεση του Παναιτωλικού με τέσσερις εναντίον τεσσάρων και το άστοχο σουτ του Μπρέγκου. Στο 77’ ο Μιχάλης Παναγίδης δεν κλείδωσε την πρόκριση για τον Άρη καθώς αστόχησε από τα έξι-επτά μέτρα έχοντας σώματα μπροστά του αλλά και τον Ζίβκοβιτς πεσμένο στο χορτάρι.

Στο 85’ ο Μάτσαν και πάλι αδίκησε τον εαυτό του καθώς απέναντι στον Αθανασιάδη από πλάγια θέση, έστειλε την μπάλα εκτός εστίας στη μεγαλύτερη στιγμή της ομάδας του και στην τελευταία ευκαιρία επιστροφής στο παιχνίδι. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Αθανασιάδης σταμάτησε τον Άλεξιτς.





Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Μορόν, Μόντσου (Άρης), Γκαρσία, Μανρίκε (Παναιτωλικός)

MVP: Ένα ακόμη καλό παιχνίδι από τον Ούρος Ράτσιτς το οποίο μετουσιώθηκε και με το γκολ που σημείωσε.

Στο ύψος τους: Ο Μιχάλης Παναγίδης ήταν ουσιαστικός ενώ ο Λορέν Μορόν «ξεκλείδωσε» το παιχνίδι με το γκολ που σημείωσε. Για τον Παναιτωλικό ήταν δραστήριος ο Μάτσαν αλλά έχασε τουλάχιστον δύο σπουδαίες ευκαιρίες.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Ο Παναιτωλικός του πρώτου ημιχρόνου ήταν να σα μην είχε τίποτε άλλο πέραν της αμυντικής τετράδας.

Η «γκάφα»: Αυτή του Γένσεν στο 54’ καθώς αντί ενός πλασέ με το δεξί στο τετ α τετ με τον Ζίβκοβιτς επιχείρησε να ντριμπλάρει και τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού.

Το «στραγάλι»: Είχε λάθη η διαιτησία του Σιδηρόπουλου χωρίς να επηρεάσει την εξέλιξη του αγώνα.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Ο Άρης ήταν συντριπτικά ανώτερος στο πρώτο ημίχρονο όπου πήρε σκορ ασφαλείας (2-0) καθώς ο Παναιτωλικός παρουσιάστηκε φοβισμένος στο γήπεδο. Το παιχνίδι άνοιξε στο δεύτερο όπου και πάλι οι μεγάλες ευκαιρίες ανήκαν στους γηπεδούχους.



ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ροζ, Φαντιγκά, Μόντσου, Ράτσιτς (80’ Νινγκ), Μισεουί (46’ Γένσεν), Παναγίδης (80’ Χαρούπας), Πέρεθ (69’ Ντούντου), Μορόν (63’ Καντεβέρε).



ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ζίβκοβιτς, Μαυρίας (85’ Γκράνατ), Σιέλης, Γκαρσία, Μανρίκε, Κόγιτς, Σατσιάς (72’ Εστεμπάν), Νικολάου(46’ Ενκολόλο), Ματσάν (85’ Σμυρλής), Μίχαλακ (46’ Μπρέγκου), Άλεξιτς