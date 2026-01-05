Η αποστολή που ανακοίνωσε η Κηφισιά για το ματς με τον Βόλο.

Η Κηφισιά ανακοίνωσε την αποστολή για το αυριανό ματς Κυπέλλου με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό στις 17:30.

Ο τεχνικός της αθηναϊκής ομάδας Σεμπάστιαν Λέτο δεν μπορεί να υπολογίζει τον αμυντικό Γιασέρ Λαρουσί και τον μέσο Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη, οι οποίοι είναι τραυματίες.

Φυσικά και τον Παντελίδη, που μετακόμισε στον Παναθηναϊκό, αλλά ακόμα κι αν ήταν στην ομάδα, δεν θα έπαιζε λόγω τιμωρίας.

Αναλυτικά η αποστολή της Κηφισιάς: «Ξενόπουλος, Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Σόουζα, Ποκόρνι, Πόμπο, Έμπο, Λίγδας, Βιγιαφάνες, Ντίας, Ρούμπεν, Κωνσταντακόπουλος, Αμάνι, Αντόνισε, Τζίμας, Ζέρσον, Πατήρας, Μουσιόλικ, Χριστόπουλος».

Νωρίτερα, όπως αναφέραμε, η Κηφισιά είχε ανακοινώσει την μετακίνηση του Παντελίδη στον Παναθηναϊκό.

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την παραχώρηση του Παύλου Παντελίδη στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός με μεταγραφή.

Η παρουσία του Παύλου στην Κηφισιά συνδυάστηκε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συλλόγου τα τελευταία χρόνια, χάρη (και) στα κρίσιμα γκολ που πέτυχε.

Οι στιγμές που ζήσαμε όλοι στην Καλαμάτα την περσινή αγωνιστική περίοδο θα μας μείνουν αξέχαστες, με τον Παύλο Παντελίδη να είναι ο πρωταγωνιστής μιας επιτυχίας που θα μνημονεύεται για χρόνια.

Η εργατικότητα που επέδειξε από την πρώτη μέρα, ο επαγγελματισμός, αλλά κυρίως ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά του, κυρίως τις δύσκολες στιγμές, είναι αυτά που τον ξεχώρισαν, τον βοήθησαν να εξελιχθεί και να μετατραπεί σε βασικό στέλεχος της ομάδας.

Ο Πρόεδρος, κ. Χρήστος Πρίτσας, και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ Κηφισιά αισθάνονται την ανάγκη να τον ευχαριστήσουν θερμά για όσα σπουδαία προσέφερε στον σύλλογο και να του ευχηθούν κάθε επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του».