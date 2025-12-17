ΠΑΟΚ - Μαρκό: Ο Κωνσταντέλιας με θαυμάσιο τρόπο έκανε το 3-0
Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη με τέσσερα γκολ διαφορά στην Τούμπα κόντρα στη Μαρκό, ώστε να παίξει γηπεδούχος στα playoffs, αλλά και ν' αποφύγει τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά.
Ο Δικέφαλος προηγείται πλέον από το 37' με 3-0 και δείχνει ότι θα πετύχει τον στόχο του.
Στο 17' ο Μύθου έκανε το σουτ μετά από ωραία πάσα του Τέιλορ, ο Σαφαρίκας έδιωξε και ο Κωνσταντέλιας σε κενή εστία άνοιξε το σκορ.
Δείτε ΕπίσηςΠΑΟΚ - Μαρκό: Κωνσταντέλιας και Μύθου έγραψαν το 2-0
Στο 26' έγινε το 2-0. Ο Οζντόεφ έκανε τη σέντρα, η μπάλα κόντραρε και ο Μύθου με ωραίο πλασέ στην κίνηση πέτυχε το 2-0.
Στο 37' ο Κωνσταντέλιας που δείχνει και πάλι κεφάτος, μ' εξαιρετική προσποίηση και άψογο πλασέ πέτυχε το δεύτερό του γκολ στο ματς και το 3-0 για τον.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.