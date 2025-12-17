ΠΑΟΚ - Μαρκό: Ο Κωνσταντέλιας με θαυμάσιο τρόπο έκανε το 3-0

Ο Κωνσταντέλιας έγραψε το 3-0 για τον ΠΑΟΚ κόντρα στη Μαρκό.

Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη με τέσσερα γκολ διαφορά στην Τούμπα κόντρα στη Μαρκό, ώστε να παίξει γηπεδούχος στα playoffs, αλλά και ν' αποφύγει τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά.

Ο Δικέφαλος προηγείται πλέον από το 37' με 3-0 και δείχνει ότι θα πετύχει τον στόχο του.

Στο 17' ο Μύθου έκανε το σουτ μετά από ωραία πάσα του Τέιλορ, ο Σαφαρίκας έδιωξε και ο Κωνσταντέλιας σε κενή εστία άνοιξε το σκορ.

Στο 26' έγινε το 2-0. Ο Οζντόεφ έκανε τη σέντρα, η μπάλα κόντραρε και ο Μύθου με ωραίο πλασέ στην κίνηση πέτυχε το 2-0.

 

Στο 37' ο Κωνσταντέλιας που δείχνει και πάλι κεφάτος, μ' εξαιρετική προσποίηση και άψογο πλασέ πέτυχε το δεύτερό του γκολ στο ματς και το 3-0 για τον.

