Ο ΠΑΟΚ προηγείται νωρίς 2-0 της Μαρκό με γκολ των Κωνσταντέλια, Μύθου.

Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη με τέσσερα γκολ διαφορά στην Τούμπα κόντρα στη Μαρκό, ώστε να παίξει γηπεδούχος στα playoffs, αλλά και ν' αποφύγει τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά.

Από το 22' ο Δικέφαλος έχει πετύχει το 50% του στόχου του και προηγείται 2-0.

Στο 17' ο Μύθου έκανε το σουτ μετά από ωραία πάσα του Τέιλορ, ο Σαφαρίκας έδιωξε και ο Κωνσταντέλιας σε κενή εστία άνοιξε το σκορ.

Στο 26' έγινε το 2-0. Ο Οζντόεφ έκανε τη σέντρα, η μπάλα κόντραρε και ο Μύθου με ωραίο πλασέ στην κίνηση πέτυχε το 2-0.

Ο «Δικέφαλος» πριν ξεκινήσει το ματς βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 12η θέση της βαθμολογίας και μπορεί με μία νίκη, ανάλογα το εύρος του σκορ, να βρεθεί μέχρι και την 7η θέση.

Ο Ολυμπιακός διέλυσε 6-0 τον Ηρακλή και τερμάτισε πρώτος. Αυτό σημαίνει πως οι Πειραιώτες στα προημιτελικά θα συναντήσουν τον νικητή που θα προκύψει από το ζευγάρι του 8ου και του 9ου.

Αν ο ΠΑΟΚ νικήσει τη Μαρκό 2-1, 3-2, με ένα γκολ διαφορά, τότε θα τερματίσει 9ος και θα είναι φιλοξενούμενος στα playoffs με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Για να τερματίσει 8ος θα πρέπει να νικήσει 2-0, 3-1, 4-2, ώστε να προσπεράσει έστω τους Περιστεριώτες και να είναι γηπεδούχος εναντίον τους στα playoffs. Και στις δύο περιπτώσεις, όμως, θα βρει στα προημιτελικά τον Ολυμπιακό!

Για να μην συμβεί αυτό, θα πρέπει ο «Δικέφαλος» να επικρατήσει με οποιοδήποτε σκορ έχει διαφορά τριών τερμάτων και πάνω. Εκτός του 3-0 και του 4-1. Διότι ο Βόλος είναι στο 10-7 στα γκολ και ο ΠΑΟΚ θα είναι στο 9-6 με 3-0. Έτσι, η ομάδα της Μαγνησίας θα υπερτερεί στο κριτήριο της διαφοράς τερμάτων. Με 4-1 θα πάει και ο ΠΑΟΚ στο 10-7, αλλά ο Βόλος στο επόμενο κριτήριο, την επίθεση εκτός έδρας, έχει 3 γκολ, ενώ ο ΠΑΟΚ 2 γκολ. Άρα, ο ΠΑΟΚ θέλει ή σκορ 5-2 ή νίκη με 4 γκολ διαφορά και άνω. Έτσι, θα τερματίσει 7ος.

Έτσι στον επόμενο γύρο θα παίξει με την Κηφισιά που θα είναι 10η και στα προημιτελικά με τον δεύτερο της κατάταξης, που είναι ο Λεβαδειακός. Στα προημιτελικά, βέβαια, ο ΠΑΟΚ θα είναι φιλοξενούμενος, ενώ στα playoffs με την Κηφισιά θα είναι γηπεδούχος. Σε κάθε περίπτωση, θ' αποφύγει τους μεγάλους.

