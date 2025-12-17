Το «πράσινο» τσάρτερ για Βουδαπέστη

Το ταξιδιωτικό πακετό του Aktina Travel Group για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που θέλουν να πάνε στην Βουδαπέστη να δουν το ματς με την Φερεντσβάρος.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το πρώτο πακέτο που δημιούργησε το Aktina Travel Group για το εκτός έδρας παιχνίδι του με την Φερεντσβάρος, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 22 του Ιανουαρίου. Να σημειωθεί πως σήμερα άνοιξαν και τα αιτήματα για τα εισιτήρια του συγκεκριμένου αγώνα, οι τιμές των οποίων ξεκινούν από τα 17 ευρώ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο επίσημος ταξιδιωτικός συνεργάτης της, το Aktina Travel Group, διοργανώνουν το πρώτο «πράσινο» τσάρτερ της χρονιάς με προορισμό την Βουδαπέστη! Δείτε από κοντά την προσπάθεια των παικτών του Ράφα Μπενίτεθ απέναντι στην Φερεντσβάρος και “σφραγίστε” μαζί τους την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League!

Το πακέτο που προσφέρει το Aktina Travel Group περιλαμβάνει θέση στην απευθείας πτήση charter με μια αποσκευή 23kg (Sky Express), δυο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, φόρους αεροδρομίων και ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Τιμή κατ’ άτομο: 750€ σε δίκλινο, 800€ σε μονόκλινο. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το εισιτήριο αγώνα, το οποίο είναι εξασφαλισμένο. Δυνατότητα επιλογής κατηγορίας εισιτηρίου.

Οι θέσεις είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Δηλώστε τώρα τη συμμετοχή σας τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2109002617 και 2109002659 (Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-18.00) ή με mail στο [email protected]

– Οι κάτοχοι διαρκείας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός 2025/26 έχουν προτεραιότητα για επιλογή στο πακέτο ταξιδιού έως και τις 18/12.

– Όσοι ταξιδέψουν στο πρώτο charter της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και του Aktina Travel Group θα έχουν προτεραιτότητα κράτησης σε όλα τα υπόλοιπα ταξίδια της σεζόν 2025/26».