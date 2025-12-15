Μπήκε ο Ρενάτο Σάντσες, μέρος της προπόνησης και ο Πελίστρι

Ο Ρενάτο Σάντσες προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε ξανά στην διάθεσή του Ράφα Μπενίτεθ. Μέρος του προγράμματος και ο Πελίστρι.

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο «Γ. Καλαφάτης» την επομένη της νίκης επί του Βόλου με 2-1 για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Superleague για να ξεκινήσουν την μίνι-προεοτιμασίας τους για τον αγώνα με την Καβάλα για την τελευταία αγωνιστική της League Stage του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Ρενάτο Σάντσες να βγάζει και πάλι ολόκληρη προπόνηση, μετά από τον τραυματισμό του στον αγώνα του πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο στα τέλη του Οκτωβρίου. Μέρος του προγράμματος έβγαλε και ο Πελίστρι. Θεραπεία έκανε ο Κυριακόπουλος ενώ απόντες ήταν ο άρρωστος Τσέριν και οι Ντέσερς και Λαφόν, που έφυγαν για το Copa Africa.

Σε δύο γκρουπ προπονήθηκαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού το πρωί της Δευτέρας στο «Γ. Καλαφάτης». Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τον Βόλο ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι.