Ο Λαφόν φεύγει από τον Παναθηναϊκό πάνω που ξεκίνησε να του δίνει βαθμούς

Η κομβική συνεισφορά του Λαφόν στα τρία τελευταία παιχνίδια και η ατυχία να τον στερηθεί ο Παναθηναϊκός την ώρα που φορμαρίστηκε.

Ο Παναθηναϊκός περίμενε τα πράγματα να έρθουν διαφορετικά μετά το πολύ καλό ξεκίνημα που έκανε κόντρα στον Βόλο και βρέθηκε να προηγείται με 2-0, όμως τελικά χρειάστηκε να καρδιοχτυπήσει για να κερδίσει το κλαμπ της Μαγνησίας με 2-1.

Οι «πράσινοι» δέχθηκαν ένα γκολ στο φινάλε του ημίχρονο μ' ένα σουτ του Κόμπα που κόντραρε, πέρασε από... 20 πόδια και βρέθηκε στην γωνία του Λαφόν και λίγο έλειψε να ισοφαριστούν στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, όταν ο Κώτσιρας έκανε το πέναλτι στον Λάμπρου στο 48', όμως ο Έλληνας φορ ηττήθηκε από τον Ιβοριανό κίπερ του «τριφυλλιού», ο οποίος τον... ψάρεψε, βρήκε την σωστή γωνία και απέκρουσε δίνοντας την λύση στην ομάδα του.

Αυτή όμως δεν ήταν η μοναδική φορά που ο Αλμπάν Λαφόν βγήκε μπροστά σε ματς του Παναθηναϊκού, αφού στα τελευταία παιχνίδια που έχει αγωνιστεί έχει σημαντική συνεισφορά στις επιτυχίες της ομάδας του.

Το φορμάρισμα του Λαφόν

Ο Άλμπαν Λαφόν δεν μπόρεσε να καθιερωθεί με τον ερχομό του στην ομάδα, αφού κι εκείνος στα πρώτα του ματς, όπως και ο Ντραγκόφκσι εκείνη την περίοδο, δεν ενέπνεε εμπιστοσύνη στην άμυνά του με τις επεμβάσεις και την συμπεριφορά του μέσα στο ματς.

Ο Ιβοριανός κίπερ επέστρεψε στην βασική ενδεκάδα στον αγώνα Κυπέλλου με τον Ατρόμητο πιάνοντας τα απαραίτητα, ύστερα δεν έπαιξε στο ματς του πρωταθλήματος στον Βόλο και πήρε την ευκαιρία του στην Σουηδία με την Μάλμε.

Εκεί τις στιγμές που τον χρειάστηκε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μέρος έκανε τρεις μεγάλες επεμβάσεις και κράτησε το μηδέν στην εστία του, οι δύο στις κεφαλιές του Τζούριτς (που κόντραρε) και του Γιάνσον, που ήταν από πολύ κοντά. Βοήθησε έτσι τα μέγιστα στο σημαντικό αυτό διπλό της ομάδας.

Η εμφάνιση αυτή του έδωσε το... εισιτήριο για την αρχική ενδεκάδα και στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, όπου είχε και πάλι καλή εικόνα, δεχόμενος μόνο την γκολάρα του Κωνσταντέλια.

Μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων ήρθε ο αγώνας στις Σέρρες, όπου εκείνος έσωσε τους «πρασίνους» στο πρώτο μέρος με την τρομερή απόκρουση που έκανε από κοντά στο τελείωμα του Νούνελι. Έτσι το «τριφύλλι» άντεξε το κακό του διάστημα, βρήκε το γκολ στο φινάλε του ημιχρόνου και στην συνέχεια έκανε περίπατο. Εκείνος όμως δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το παιχνίδι, αφού τραυματίστηκε και αναγκάστηκε να γίνει αλλαγή στο ημίχρονο.

Η μικρή αυτή αποχή που κράτησε κάτι παραπάνω από δύο εβδομάδες δεν φαίνεται να του έκοψε τον ρυθμό του, αφού εκείνος γύρισε στο ματς με τΠλζενην , όπου δεν κινδύνεψε ιδιαίτερα και στην συνέχεια ακολούθησε το ματς με τον Βόλο το βράδυ της Κυριακής (14/12) όπου έπιασε το πέναλτι του Λάμπρου και απέτρεψε την ισοφάριση του κλαμπ της Μαγνησίας σ' ένα διάστημα που μπορούσε να είχε αποβεί μοιραίο για τον Παναθηναϊκό.

Κοινώς στα έξι τελευταία ματς με κείνον κάτω από την εστία οι «πράσινοι» έχουν κερδίσει πέντε φορές κι έχουν φέρει μία ισοπαλία, έχοντας δεχθεί μόλις δύο γκολ.

Η απουσία του λόγω Copa Africa και τα ματς που χάνει

Δυστυχώς όμως πάνω που το «τριφύλλι» βρήκε τον άνθρωπό του κάτω από την εστία και είδε τον Λαφόν να φορμαρίζεται, θα αναγκαστεί να στερηθεί τις υπηρεσίες του, αφού εκείνος έφυγε για να ενσωματωθεί στην αποστολή της εθνικής της Ακτής Ελεφαντοστού για το Copa Africa.

Η ομάδα της χώρας του είναι στον έκτο όμιλο της διοργάνωσης με Καμερούν, Γκαμπόν και Μοζαμβίκη. Απ' αυτό τον όμιλο των τεσσάρων ομάδων περνούν οι πρώτοι δύο απευθείας και ο τρίτος πάει σε κατάταξη καλύτερων τρίτων, όπου προκρίνονται οι τέσσερις από τους έξι. Επομένως το να συνεχίσει στα νοκ άουτ είναι πολύ πιθανό.

Η Ακτή θα παίξει αρχικά με την Μοζαμβίκη (24/12), έπειτα με το Καμερούν (28/12) και τέλος με την Γκαμπόν (31/12).

Σε περίπτωση που εκείνη προκριθεί στην φάση των «16», αν περάσει ως τρίτη θα αγωνιστεί στις 3 του Γενάρη, ως δεύτερη στις 4 του Γενάρη και ως πρώτη στις 6.

Αν τώρα καταφέρει να συνεχίσει και παραπέρα, τα προημιτελικά γίνονται 9-10/01, τα ημιτελικά 14/01, ο μικρός τελικός 17/01 και ο μεγάλος στις 18/01.

Επόμενως ο Λαφόν θα χάσει σίγουρα τα ματς με την Καβάλα για το Κύπελλο (17/12), που είναι πιθανό έτσι κι αλλιώς να μην έπαιζε και το μεγάλο ματς με τον ΠΑΟΚ (21/12). Από κει και πέρα κινδυνεύουν ακόμα οι αγώνες με τον Πανσερραϊκό εντός (11/01) και ΑΕΚ εκτός (18/01) ανάλογα με το πόσο μακριά θα πάει η ομάδα του.