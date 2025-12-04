Άρης - ΠΑΟΚ 1-1: Τα highlights του ντέρμπι
Ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ χωρίς αγωνία, νεύρα, εντάσεις, παράπονα για τη διαιτησία δύσκολα θα συναντήσεις.
Το ντέρμπι για το Κύπελλο είχε μεγάλο ενδιαφέρον για τον Άρη, ο οποίος ήθελε να μπει τετράδα και να γλιτώσει ένα επιπλέον ματς στο Κύπελλο. Εκεί, όπου πλέον μοιάζει δύσκολο να το καταφέρει μετά την ισοπαλία με 1-1.
Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το ματς με χαμένο πέναλτι. Ο Αθανασιάδης στο 16' απέκρουσε εκπληκτικά την εκτέλεση του Ντεσπόντοφ. Ο Άρης σταδιακά ισορρόπησε το ματς και στο 41' σκόραρε με πλασέ του Πέρεθ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε με το ημιαυτόματο οφσάιντ, διότι ήταν εκτεθειμένος στην αρχή της φάσης ο Φρίντεκ.
Στο 47', ωστόσο, ο Άρης σε φοβερή αντεπίθεση βρήκε το 1-0 με τον Ντούντου, έπειτα από ασίστ του Γένσεν. Στο 68' ο Παπαπέτρου έδωσε πέναλτι για τον Άρη σε μαρκάρισμα του Μπάμπα στον Φαντιγκά, όμως, ο διαιτητής ενημερώθηκε από τον βοηθό του ότι ήταν εκτός μεγάλης περιοχής το μαρκάρισμα κι έτσι έδωσε φάουλ.
Στο 96' έγινε το 1-1 για τον ΠΑΟΚ με ψαλιδάκι του πεσμένου Γιακουμάκη, έπειτα από ασίστ του Τάισον.
Τα highlights της αναμέτρησης
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.