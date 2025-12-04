Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις του αγώνα Άρης - ΠΑΟΚ 1-1.

Ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ χωρίς αγωνία, νεύρα, εντάσεις, παράπονα για τη διαιτησία δύσκολα θα συναντήσεις.

Το ντέρμπι για το Κύπελλο είχε μεγάλο ενδιαφέρον για τον Άρη, ο οποίος ήθελε να μπει τετράδα και να γλιτώσει ένα επιπλέον ματς στο Κύπελλο. Εκεί, όπου πλέον μοιάζει δύσκολο να το καταφέρει μετά την ισοπαλία με 1-1.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το ματς με χαμένο πέναλτι. Ο Αθανασιάδης στο 16' απέκρουσε εκπληκτικά την εκτέλεση του Ντεσπόντοφ. Ο Άρης σταδιακά ισορρόπησε το ματς και στο 41' σκόραρε με πλασέ του Πέρεθ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε με το ημιαυτόματο οφσάιντ, διότι ήταν εκτεθειμένος στην αρχή της φάσης ο Φρίντεκ.

Στο 47', ωστόσο, ο Άρης σε φοβερή αντεπίθεση βρήκε το 1-0 με τον Ντούντου, έπειτα από ασίστ του Γένσεν. Στο 68' ο Παπαπέτρου έδωσε πέναλτι για τον Άρη σε μαρκάρισμα του Μπάμπα στον Φαντιγκά, όμως, ο διαιτητής ενημερώθηκε από τον βοηθό του ότι ήταν εκτός μεγάλης περιοχής το μαρκάρισμα κι έτσι έδωσε φάουλ.

Στο 96' έγινε το 1-1 για τον ΠΑΟΚ με ψαλιδάκι του πεσμένου Γιακουμάκη, έπειτα από ασίστ του Τάισον.

Τα highlights της αναμέτρησης