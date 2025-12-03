Ο Γιακουμάκης στη Λιβαδειά έδωσε νίκη στον ΠΑΟΚ και στο «Κλ. Βικελίδης» στο 96' (!!!) έσωσε πολύτιμο βαθμό στη League Phase του Κυπέλλου! Ο Αρης είχε ως το φινάλε με το γκολ του Ντούντου αγκαλιάσει την 4άδα. Ο Αθανασιάδης απέκρουσε πέναλτι του Ντεσπόντοφ.

Απίθανο φινάλε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με τον Αρη να χάνει μέσα από τα χέρια του μια νίκη που θα του έδινε από απόψε την πρόκριση στην 4άδα του Κυπέλλου Ελλάδος. Τελικά το καταπληκτικό ψαλιδάκι του Γιακουμάκη, πάλι από πάσα του Τάισον (όπως και στη Λιβαδειά)... υπέγραψε το 1-1 του ΠΑΟΚ, με τις δύο ομάδες να τα ξαναλένε την Κυριακή στη Τούμπα, αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα.

Με γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη στην τελευταία φάση του αγώνα, ο ΠΑΟΚ πήρε ισοπαλία στο «Κλ. Βικελίδης» με 1-1 σ’ ένα γκολ που μπορεί να κοστίσει στον Άρη την απευθείας πρόκριση στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας καθώς ο Δικέφαλος αντιμετωπίζει Μαρκό στην τελευταία αγωνιστική.

Απίθανη εξέλιξη είχε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης κρατούσε τη νίκη και την απευθείας πρόκριση στους «8» του θεσμού μέχρι το 95ο λεπτό, το τελευταίο των καθυστερήσεων, αλλά το γκολ του Γιακουμάκη στο 95:23 διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Ο Άρης προηγήθηκε χάρη στην καταπληκτική συνεργασία μεταξύ Πέρεθ-Γένσεν και Ντούντου – με εκτελεστή τον Βραζιλιάνο – και παράλληλα της εξαιρετικής αμυντικής λειτουργίας έδειχνε να παίρνει αυτό που ήθελε. Ο ΠΑΟΚ έχασε πέναλτι με τον Ντεσπότοφ και βρήκε γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα με τον Γιακουμάκη.

Το παιχνίδι είχε ένταση και έντονη παρέμβαση από VAR και AVAR καθώς ο Ιβάν Μπέμπεκ έστειλε τον Παπαπέτρου να ξαναδεί τη φάση του 11ου λεπτού αλλά και ακύρωσε ένα πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μπάμπα στον Φατιγκά. Μέσω AVAR ακυρώθηκε το γκολ που σημείωσε ο Κάρλερ Πέρεθ στο 42ο λεπτό.



Έτσι έπαιξαν…

Οι δύο προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές, κάποιες εξ’ αυτών ήταν μη αναμενόμενες. Σαν δηλαδή την απουσία του Λορέν Μορόν από την κορυφή της επίθεσης του Άρη. Ο Μανόλο Χιμένεθ χρησιμοποίησε τον Ντούντου καθώς στα επιθετικά άκρα ήταν οι Παναγίδης (αριστερά), Πέρεθ (δεξιά) και στην τριάδα στον άξονα οι Μόντσου, Γαλανόπουλος και Γένσεν σε ρόλο επιτελικού μέσου. Στην αμυντική τετράδα διατηρήθηκε το δίδυμο των Ροζ-Άλβαρο στο κέντρο αυτής και στα άκρα ήταν οι Φαντιγκά-Φρίντεκ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις περί χρησιμοποίησης των Σάστρε, Μπάμπα στα άκρα με κεντρικό αμυντικό δίδυμο τους Βολιάκο-Μιχαηλίδη. Επένδυσε στον άξονα της μεσαίας γραμμής με τους Μπιάνκο-Οζντόεφ και τον Καμαρά σε ρόλο δεκαριού καθώς διατήρησε τον Ζίβκοβιτς στην αριστερή πλευρά ενώ στην αντίστοιχη δεξιά ήταν ο Ντεσπότοφ και ο νεαρός Μύθου στην κορυφή της επίθεσης.

Τρελός ρυθμός και χαμένο πέναλτι

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι σημαδεύοντας την πλευρά του Κιρίλ Ντεσπότοφ ο οποίος στο ξεκίνημα του αγώνα έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στον Φρίντεκ. Όπως στη φάση του 7ου λεπτού όπου σέρβιρε στον Μύθου αλλά στην προβολή του τελευταίου πάνω στην κίνηση, ο Αθανασιάδης απέκρουσε εντυπωσιακά. Ο Άρης είχε δυσκολία στο κράτημα μπάλας και η δική του πηγή δημιουργίας ήταν η πλευρά του Πέρεθ ο οποίος αξιοποίησε τα ανεβάσματα του Ραχμάν Μπάμπα. Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν την μπάλα στα πόδια τους αλλά ο Αθανασιάδης ήταν ο πρωταγωνιστής του Άρη.

Όπως στην εκτέλεση πέναλτι του 15ου λεπτού και σε μία φάση όπου ο VARίστας Ιβάν Μπέμπεκ έστειλε τον Παπαπέτρου να δει τη φάση σε μια μονομαχία μεταξύ Μόντσου-Βολιάκο και καταλόγισε τελικώς την εσχάτη των ποινών υπό τις διαμαρτυρίες των παικτών του Άρη. Ο Ντεσπότοφ ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Αθανασιάδης έπεσε στη δεξιά γωνιά του κι έδιωξε την μπάλα.

Ο Άρης ισορρόπησε, το γκολ ακυρώθηκε

Οι γηπεδούχοι βασίστηκε στη δημιουργική ικανότητα του Κάρλες Πέρεθ καθώς ο Αθανασιάδης συνέχισε να κάνει τη δουλειά του σαν την απόκρουση στην εκτέλεση φάουλ (από το ύψος της μεγάλης περιοχής) από τον Ζίβκοβιτς. Από το 30’ και μετά ο Άρης ισορρόπησε το παιχνίδι αλλά ήταν αναποτελεσματικός στην τελική προσπάθεια – αντιθέτως ο ΠΑΟΚ απείλησε με κεφαλιά του Ντεσπότοφ στο 37’ για να φτάσουμε στο 42ο λεπτό. Ο Άρης ξεδιπλώθηκε υπέροχα στο γήπεδο και μετά από σέντρα του Ντούντου ο Πέρεθ έκανε ιδανικό τελείωμα. Ωστόσο, το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του AVAR (Πουλικίδης) καθώς ο Γένσεν ήταν εκτεθειμένος στο ξεκίνημα της φάσης. Κι έτσι το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου.

Ο Ντούντου έδωσε τη λύση

Ο Άρης συνέχισε να χτυπά από την αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ και δικαιώθηκε στην πρώτη φάση του δεύτερου μέρους (47’) όταν ο Γένσεν σέρβιρε υποδειγματικά στον Ντούντου και ο Βραζιλιάνος με προβολή έστειλε την μπάλα στον ουρανό της εστίας του Τσιφτσή (1-0). Ο ΠΑΟΚ απάντησε με την εκτέλεση φάουλ του Ντεσπότοφ όπου η μπάλα κόντραρε, πήρε περίεργη τροχιά και την τελευταία στιγμή πρόλαβε να την αγγίξει ο Αθανασιάδης για να χτυπήσει στο οριζόντιο δοκάρι και να καταλήξει σε κόρνερ.

Εκεί ο ΠΑΟΚ άλλαξε λογική με την είσοδο του Τάισον αντί του Μπιάνκο. Ο Βραζιλιλανος είχε ελεύθερο ρόλο στο γήπεδο κινούμενος περισσότερο στον άξονα. Στο 70ο λεπτό ο Παπαπέτρου καταλόγισε την εσχάτη των ποινών σε μαρκάρισμα του Μπάμπα στον Φαντιγκά. Με παρέμβαση του Μπέμπεκ τελικώς το φάουλ δόθηκε εκτός περιοχής.

Είχε ένταση, όχι φάσεις

Ο Άρης έκανε διαχείριση αποτελέσματος καθώς ο ΠΑΟΚ αύξησε το ποσοστό κατοχής μπάλας και στο 74’ ο Ραζβάν Λουτσέσκου έριξε στο παιχνίδι και τον Γιακουμάκη. Ο Μανόλο Χιμένεθ απάντησε με την είσοδο του Λορέν Μορόν. Καθώς ο Άρης πέταξε μερικές ευκαιρίες στο ανοιχτό γήπεδο, ο ΠΑΟΚ δεν είχε τρόπο διάσπασης της άμυνάς του. Κι έτσι φτάσαμε στο 90ο λεπτό όπου ο ΠΑΟΚ πίεσε αλλά δεν έφτανε σε επίπεδο τελικής προσπάθειας.

Ο Γιακουμάκης είχε την τελευταία λέξη

Στην τελευταία φάση του αγώνα, ο ΠΑΟΚ βρήκε γκολ με διπλή προσπάθεια του Γιακουμάκη και μετά από φάση διαρκείας και «σερβίρισμα» του Τάισον. Ο Άρης διαμαρτυρήθηκε ότι η μπάλα είχε βγει εκτός γηπέδου στο γύρισμα του Τάισον αλλά το γκολ επικυρώθηκε από το VAR κι έτσι ο ΠΑΟΚ πήρε τον βαθμό.

Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Μόντσου, Πέρεθ (Άρης), Ζίβκοβιτς, Χαλτσίδης, Μπάμπα (ΠΑΟΚ)

MVP: Ο Κάρλες Πέρεθ έκανε ό,τι ήθελε από την αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ

Στο ύψος τους: Προφανώς Γένσεν και Ντούντου οι οποίοι συνεργάστηκαν υπέροχα στη φάση του γκολ. Γενικώς ο Άρης είχε πολλούς διακριθέντες, όπως και τον Αθανασιάδη ο οποίος κατέβασε τα ρολά στα πρώτα 20 λεπτά. Για τον ΠΑΟΚ, Τάισον και Γιακουμάκης άλλαξαν το αποτέλεσμα του αγώνα στην τελευταία φάση.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Σίγουρα ο Ραχμάν Μπάμπα, μόνιμο πρόβλημα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι στην αριστερή πλευρά.

Η «γκάφα»: Το χαμένο πέναλτι του Ντεσπότοφ αλλά και το κακό διώξιμο του Ροζ στην τελευταία φάση του αγώνα καθώς έστειλε την μπάλα πάνω στον Τάισον.,

Το «στραγάλι»: Ο Ιβάν Μπέμπεκ από το VAR ειδοποίησε τον Παπαπέτρου στη φάση του πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, ενώ με παρέμβαση του AVAR ακυρώθηκε το γκολ του Πέρεθ στο 42’. Με την επικύρωση του VAR άλλαξε την απόφασή του ο Παπαπέτρου σε πέναλτι υπέρ του Άρη και επικυρώθηκε το γκολ του Γιακουμάκη. O Άρης διαμαρτύρεται για μη καταλογισμό δεύτερης κίτρινης κάρτας (αποβολής) του Χαλτσίδη στο 85

Το «ταμείο» του Gazzetta: Απίθανη εξέλιξη με το γκολ του Γιακουμάκη στην τελευταία φάση του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι, ο Άρης χρειάστηκε τον Αθανασιάδη έως και την απόκρουση του πέναλτι που εκτέλεσε ο Ντεσπότοφ. Στη συνέχεια σημάδεψε ξεκάθαρα την αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ, τα ανεβάσματα του Μπάμπα και το κακό του παιχνίδι κι έτσι βρήκε το γκολ με τον Ντούντου. Κι εςκεί που όλα έδειχναν ότι είχαν κριθεί, ο ΠΑΟΚ σκόραρε με τον Γιακουμάκη.

Οι συνθέσεις

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Ροζ, Άλβαρο, Φρίντεκ (83’ Τεχέρο), Μόντσου, Γαλανόπουλος, Παναγίδης (83’ Χαρούπας), Γένσεν (70’ Ράτσιτς), Ντούντου (78’ Μορόν), Πέρεθ.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάστρε (81’ Κένι), Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο (63’ Τάισον), Καμαρά, Οζντόεφ, Ντεσπότοφ (77’ Χαλτσίδης), Ζίβκοβιτς (81’ Ιβανούσετς), Μύθου (74’ Μύθου).