Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ είναι «αγκαλιά» με την εξασφάλιση της τετράδας στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς επικράτησε του ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια και έκανε το 4Χ4. Mετά το ματς ο προπονητής του Δικεφάλου, Μάρκο Νίκολιτς, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV για το νικηφόρο σερί και τη συνέχεια.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

«Κάναμε τη δουλειά μας, κερδισαμε 4 ματς, εξασφαλισαμε τον επόμενο γύρο. Ευχαριστουμε τους οπαδους, συγχαρητήρια στους παίκτες, προχωρήσαμε σε μερικές αλλαγές, δώσαμε λεπτά σε άλλους, έπαιξε ο Καραργύρης. Ο Ζοάο εβαλε το πρώτο του γκολ.

Να μπούμε όλοι υγιείς και να βγουμε υγιείς ήταν ο στόχος, είδαμε τι έγινε με τον Οντουμπάτζο. Πρεπει να συνεχίσουμε έτσι μέχρι τα Χριστούγεννα.

Θα ξερουμε το βραδυ για το επομενο ματς. Κάνουμε ματς όπως με την Σάμροκ που είχαμε 30 ευκαιρίες. Έχουμε καλο σερί. Το μυαλό μας στον Ατρόμητο και συνεχίζουμε».