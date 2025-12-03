Με γκολ των Περέιρα και Ζοάο Μάριο, η ΑΕΚ επικράτησε εύκολα 2-0 του ΟΦΗ και περιμένει τα άλλα ματς για να... απολαύσει τα προνόμια της 4άδας της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος!

Η ΑΕΚ έκανε το καθήκον της επικρατώντας εύκολα με 2-0 του ΟΦΗ στην OPAP Arena, σημείωσε το 4/4 στο Κύπελλο και περιμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας της League Phase για να δει αν θα τερματίσει στην πρώτη τετράδα που δίνει και την απευθείας πρόκριση για τα προημιτελικά. Ο Περέιρα άνοιξε το σκορ στο 19', με τον Αργεντινό χαφ να βγάζει και ασίστ για τον Ζοάο Μάριο στο 61', με τον Πορτογάλο να σκοράρει το πρώτο του γκολ με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Τραυματίας αποχώρησε ο Οντουμπάτζο στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με ένα μικροπρόβλημα φάνηκε πως αντικαταστάθηκε και ο Γκρούγιτς στο δεύτερο μέρος, ενώ ο 18χρονος Καραργύρης μπήκε αλλαγή πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του.

ΑΕΚ - ΟΦΗ: Έτσι ξεκίνησαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε έξι αλλαγές στην ενδεκάδα της ΑΕΚ συγκριτικά με αυτή που είχε επιλέξει στο ντέρμπι της Λεωφόρου, διατηρώντας τον Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης παρότι έχει πάρει σερί ματς τελευταία. Ο Μπρινιόλι ήταν στην εστία, οι Πένραϊς, Ρέλβας, Μουκουντί και Οντουμπάτζο στην άμυνα, οι Γκρούγιτς και Περέιρα στον άξονα με τους Καλοσκάμη και Ζοάο Μάριο στις δύο πλευρές και τον Κοϊτά πίσω από τον Γιόβιτς. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον πάγκο της Ένωσης ήταν και οι δύο 18χρονοι, Ψυρόπουλος και Καραργύρης από την Κ19. Για τον ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης επέλεξε τον Χριστογεώργο στο τέρμα, τους Ανδρούτσο, Κωστούλα, Κρίζμανιτς και Λέουις τετράδα στην άμυνα, τους Θεοδοσουλάκη, Μπαΐνοβιτς, Χατζηθεοδωρίδη και Νους στη μεσαία γραμμή και τους Σαλσέδο και Ράκονιατς στην επίθεση.

Προβάδισμα με Περέιρα και επιθετική διάθεση από την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ τόσο από τα πρόσωπα που επέλεξε ο Νίκολιτς στο αρχικό σχήμα, όσο και από τη διάθεση με την οποία μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, φάνηκε πως έψαχνε ένα γρήγορο γκολ και ουσιαστικά το πέτυχε. Μπορεί στο 2' το σουτ του Γκρούγιτς να βρήκε κάπου και να πέρασε δίπλα από το κάθετο και στο 15' ο Χριστογεώργος να έβγαλε το σουτ του Κοϊτά σε κόρνερ, όμως στο 19' ήρθε το προβάδισμα της Ένωσης. Ο Καλοσκάμης έκλεψε από δεξιά, τροφοδότησε τον Περέιρα μέσα στην περιοχή και ο Αργεντινός χαφ παρότι του έφυγε το κοντρόλ κατάφερε να πλασάρει για το 1-0.

Νωρίτερα πάντως ο Νίκολιτς είχε δει ακόμα έναν παίκτη του να μένει εκτός με πρόβλημα τραυματισμού, καθώς στο 10' ο Οντουμπάτζο δεν μπόρεσε να συνεχίσει, με τον Ρότα που είχε μείνει στον πάγκο για να πάρει ανάσες να τον αντικαθιστά. Η ΑΕΚ έπαιζε όμορφο στρωτό ποδόσφαιρο και ήταν συνεχώς μπροστά ψάχνοντας και δεύτερο γκολ με τον Ζοάο Μάριο να πιάνει ένα μακρινό σουτ στο 37' που μπλόκαρε εύκολα ο Χριστογεώργος. Από την άλλη πλευρά ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να απειλήσει σε κανένα σημείο του πρώτου μέρους έχοντας δύο σουτ από Μπαΐνοβιτς και Σαλσέδο που πέρασαν ψηλά άουτ χωρίς να ανησυχήσουν τον Μπρινιόλι.

Πρώτο γκολ για Ζοάο Μάριο, 4/4 η ΑΕΚ και ντεμπούτο Καραργύρη

Η ΑΕΚ συνέχισε με την ίδια διάθεση και με την έναρξη του δευτέρου μέρους έχοντας ένα συρτό σουτ του Γκρούγιτς στο 48' που δεν βρήκε στόχο, όπως και μια τελική από τον Ρότα δύο λεπτά αργότερα, ενώ στο 52' ο Καλοσκάμης με μια όμορφη ενέργεια έστειλε την μπάλα άουτ. Η ΑΕΚ πίεζε ψάχνοντας το δεύτερο γκολ, με τον Περέιρα στο 58' να πλασάρει, αλλά τον Χριστογεώργο να είναι σε ετοιμότητα, όμως στο 61' ένα εξαιρετικό passing game από πλευράς ΑΕΚ έφερε το 2-0. Η Ένωση με ωραία ανάπτυξη έφερε την μπάλα αριστερά, ο Πένραϊς τροφοδότησε τον Περέιρα, αυτός γύρισε στην καρδιά της περιοχής και εκεί ο Ζοάο Μάριο με πλασέ τελείωσε τη φάση στα δίχτυα για το 2-0, σκοράροντας το πρώτο του γκολ με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Νίκολιτς και Κόντης από εκεί και μετά προχώρησαν σε αρκετές αλλαγές, με τον Σέρβο τεχνικό της ΑΕΚ μεταξύ άλλων να περνάει και τον Καραργύρη στο τελευταίο τέταρτο, στο ντεμπούτο του 18χρονου φορ με την Ένωση, ενώ ο Γκρούγιτς φάνηκε να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού με συνέπεια να αντικατασταθεί. Στο 80' ένα σουτ του Καλοσκάμη μπλόκαρε εύκολα ο Χριστογεώργος, με τον ΟΦΗ να απειλεί πραγματικά για πρώτη φορά στο 86' αλλά ο Σαλσέδο από πολύ κοντά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Μπρινιόλι. Ο Ιταλός γκολκίπερ χρειάστηκε να επέμβει και στο 91' σε κοντινή κεφαλιά του Θεοδοσουλάκη κρατώντας το 2-0 στο τέλος.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πένραϊς, Ρέλβας, Μουκουντί, Οντουμπάτζο (10' Ρότα), Γκρούγιτς (75' Λιούμπισιτς), Περέιρα (63' Πινέδα), Ζοάο Μάριο, Κοϊτά (63' Γκατσίνοβιτς), Καλοσκάμης, Γιόβιτς (75' Καραργύρης).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Ανδρούτσος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Λέουις (64' Γκονθάλεθ), Θεοδουσουλάκης, Μπαΐνοβιτς (64' Καραχάλιος), Χατζηθεοδωρίδης (82' Καινουργιάκης), Νους (72' Σενγκέλια), Σαλσέδο, Ράκονιατς (64' Φούντας).