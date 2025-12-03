Το τέρμα του Μπάκου στο 2ο μέρος καθόρισε την εξέλιξη της αναμέτρησης του Ατρόμητου με την ΑΕΛ Novibet για τη League Phase του Κυπέλλου.

Το εξαιρετικό γκολ του Μπάκου έκανε και τη διαφορά στο ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος (0-1). Σε πρώτη φάση ως προς τον αγώνα αυτόν της League Phase του Κυπέλλου στο 16' ο Τούπτα έχασε μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ Novibet για να κάνει το 1-0.

Στο 26' - σε μία αναμέτρηση που είχε και εντάσεις και νεύρα μεταξύ των παικτών των 2 ομάδων με αφορμή μαρκαρίσματα εκατέρωθεν και φάουλ - ο Γιουμπιτάνα κάνει ωραία προσπάθεια και σουτ με την μπάλα να κοντράρει και να βγαίνει κόρνερ. Στο 27' υπήρξε ευκαιρία για τον Ατρόμητο, με τον Μπάκου να κάνει το σουτ και να στέλνει τη μπάλα λίγο άουτ ενώ στη συνέχεια οι παίκτες της ΑΕΛ Novibet ζήτησαν πέναλτι σε μαρκάρισμα στον Πασά.

Στο 63' ο Μπάκου είχε δοκάρι και μεγάλη φάση για γκολ. Στο 79' ο ίδιος παίκτης έβαλε γκολάρα. Ξεκίνησε έξω από την περιοχή, πήρε τη μπάλα με το κεφάλι του και παρότι πήγε πάνω του ο Παντελάκης και τον πρέσαρε, με εξαιρετικό τελείωμα έκανε το 0-1. Οι παίκτες των γηπεδούχων στα τελευταία λεπτά πίεσαν για τα καλά για το 1-1 είτε από στατικές φάσεις είτε από οργανωμένες επιθέσεις αλλά δεν κατάφεραν κάτι για να μείνει ως τελικό σκορ το 0-1.

ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Ηλιάδης (66' Παπαγεωργίου), Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Γρόζος, Δεληγιαννίδης (66' Τσάκλα), Σουρλής, Ατανάσοφ, Μούργος (58' Χατζηστραβός), Τούπτα και Πασάς.



Ατρόμητος: Κοσέλεφ, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Ουρόνεν (89' Παπαδόπουλος), Τσιγγάρας, Μίχορλ, Καραμάνης, Μπακού, Γιουμπιτάνα και Τσαντίλας (89' Αμπαρτζίδης).