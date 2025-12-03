Η Athens Kallithea έκλεισε με νίκη τις υποχρεώσεις της στο Κύπελλο Ελλάδας, καθώς υπέταξε την Καβάλα στο «Ελ Πάσο» με 2-1.

Η Athens Kallithea αποχαιρέτησε με νίκη τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου μπορεί να ήταν στο μηδέν, έχοντας δύσκολο πρόγραμμα με τρεις ομάδες Super League, από τις οποίες έχασε στο... όριο (Παναθηναϊκός, ΟΦΗ και Κηφισιά), όμως κατάφερε να κλείσει τις υποχρεώσεις της με τρίποντο, καθώς επικράτησε της Καβάλας στο «Ελ Πάσο» με 2-1.

Στους τρεις βαθμούς και εκτός 12αδας τη δεδομένη χρονική στιγμή η ομάδα της Καλλιθέας, ενώ οι Αργοναύτες σε 3 ματς έχουν 1 βαθμό και την 5η αγωνιστική θα υποδεχτούν τον Παναθηναϊκό.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 19ο λεπτό με τον Σωτηράκο και η Καβάλα ισοφάρισε στο 47ο λεπτό με τον Σταμούλη. Η Athens Kallithea ανέκτησε το προβάδισμα της στο 51ο λεπτό με τον Κριμιτζά και το διατήρησε μέχρι το φινάλε.

Athens Kallithea (Οφρυδόπουλος): Κολιάρος, Ινσούα, Σωτηράκος, Γκέζος, Πουλάκης, Σαταριάνο, Κριμιτζάς, Ντεντάκης, Γκολφίνος, Σαρδέλης, Καντίγιο.

Καβάλα (Πάτσης): Ιωαννίδης, Διονέλλης, Ξυγκόρος, Κατσουλίδης, Δημοσθένους, Κολλαράς, Μπρέγκου, Σταμούλης, Σγουρός, Χρούστινετς, Κουντουριώτης.