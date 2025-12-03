Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Πού θα δείτε το ματς του Κυπέλλου Ελλάδος
Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Κηφισιά για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το απόγευμα της Τετάρτης (03/12) την Κηφισιά, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
O Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε να δώσει «ανάσες» σε επιβαρυμένους ποδοσφαιριστές, όπως οι Πάλμερ Μπράουν, Τσιριβέγια και Τετέ για την αναμέτρηση απέναντι στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.
Το ματς είναι προγραμματισμένο για τις 19:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 2.
Οι μεταδόσεις της ημέρας στο Κύπελλο Ελλάδος
- Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός (12:00, Cosmote Sport 1)
- Μαρκό - Λεβαδειακός (15:00, Cosmote Sport 2)
- ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος (16:00, Cosmote Sport 3)
- ΑΕΚ - ΟΦΗ (17:30, Cosmote Sport 1)
- Παναθηναϊκός - Κηφισιά (19:30, Cosmote Sport 2)
- Άρης - ΠΑΟΚ (21:30, Cosmote Sport 1)
@Photo credits: eurokinissi, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
