Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Κηφισιά για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το απόγευμα της Τετάρτης (03/12) την Κηφισιά, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

O Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε να δώσει «ανάσες» σε επιβαρυμένους ποδοσφαιριστές, όπως οι Πάλμερ Μπράουν, Τσιριβέγια και Τετέ για την αναμέτρηση απέναντι στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Το ματς είναι προγραμματισμένο για τις 19:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 2.

Οι μεταδόσεις της ημέρας στο Κύπελλο Ελλάδος