Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για το Κύπελλο Ελλάδας έχει ξεχωριστή σημασία για τους «συνδετικούς κρίκους» των δυο αντιπάλων.

Παναθηναϊκός και Κηφισιά θα τεθούν ξανά αντιμέτωπες, περίπου 2,5 μήνες μετά το θρίαμβο της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο επί του Τριφυλλιού στο Πανθεσσαλικό, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οι Πράσινοι θα φιλοξενήσουν το κλαμπ των Βορείων Προαστίων στη Λεωφόρο για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας (3/12, 19:30), σε ένα ζευγάρι με πολλούς... συνδετικούς κρίκους.

Ασφαλώς οι δυο πιο προφανείς είναι ο Ανδρέας Τεττέη και ο Παύλος Παντελίδης, για την απόκτηση των οποίων ο Παναθηναϊκός επένδυσε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ. Φυσικά οι δυο Έλληνες επιθετικοί αναμένεται να μην αγωνιστούν στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στο πλαίσιο του ροτέισον που θα κάνει ο Αργεντινός τεχνικός ενόψει του για την Κηφισιά πολύ πιο σημαντικού αγώνα, στην έδρα του Βόλου. Θυμίζουμε πως οι Κυανόλευκοι δεν ανακοίνωσαν αποστολή, όπως είχαν κάνει και την περασμένη αγωνιστική της League Phase, κόντρα στην Athens Kallithea, σε ματς που έμεινε εκτός... όλη η βασική ενδεκάδα.

Το Gazzetta σας παραθέτει τις αξιοσημείωτες ιστορίες μερικών από των κοινών προσώπων των δυο αντιπάλων.

Όταν ο Μπενίτεθ προπονούσε Λέτο και Κυργιάκο

Ασφαλώς μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με το ματς πρωταθλήματος της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό είναι ο προπονητής του Τριφυλλιού. Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ήταν το «κύκνειο άσμα» του Ρουί Βιτόρια στον πράσινο πάγκο και πλέον επικεφαλής στην τεχνική ηγεσία των γηπεδούχων είναι ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός Legend γνωρίζει άριστα τόσο τον προπονητή της Κηφισιάς, Σεμπάστιαν Λέτο, όσο και τον team manager, Σωτήρη Κυργιάκο, καθώς όχι απλά τους είχε παίκτες στη Λίβερπουλ, αλλά ήταν ο προπονητής των Reds που έδωσε το «ok» για την απόκτηση τους.

Το 2007 η Λίβερπουλ αγόρασε τον Αργεντινό μετέπειτα νταμπλούχο με τον Παναθηναϊκό το 2010, από τη Λανούς και τον έφερε στην Ευρώπη. Υπό τις οδηγίες του Ισπανού έκανε τις τέσσερις εμφανίσεις του με την «κόκκινη» φανέλα, δύο στο Champions League και ισάριθμες στο League Cup.

Ο Κυργιάκος μετακόμισε στο «Μέρσεϊσαϊντ» το 2009, όταν η Λίβερπουλ έδωσε 3 εκατομμύρια ευρώ στην ΑΕΚ για να τον αγοράσει. Ο Μαδριλένος κόουτς είχε χρησιμοποιήσει τον άλλοτε στόπερ του Παναθηναϊκού και του Δικεφάλου σε 21 ματς, εκ των οποίων τα 14 στην Premier League. Μάλιστα ο πρώην διεθνής αμυντικός είχε γκολ και ασίστ στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Κοτσόλης vs Κηφισιά

Ούτε μήνας δεν έχει συμπληρωθεί από την ημέρα που η Κηφισιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Στέφανο Κοτσόλη, έπειτα από 5,5 χρόνια με τεράστια προσφορά και μεγάλες επιτυχίες, κυρίως με τις κατακτήσεις δυο πρωταθλημάτων σε τρεις σεζόν στη Super League 2. Πιο συγκεκριμένα στις 10 Νοεμβρίου το κλαμπ των Βορείων Προαστίων αποχαιρέτησε τον επί σειρά ετών τεχνικό διευθυντή του, ο οποίος επέστρεψε στο «σπίτι» του, τον Παναθηναϊκό και τον διαδέχτηκε ο Άγγελος Χαριστέας.

Μετά από 24 μέρες ο Κοτσόλης θα καθίσει στον αντίπαλο πάγκο της Κηφισιάς, σε ένα απόγευμα αρκετά ιδιαίτερο για τον ίδιο. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων ήταν, είναι και θα είναι δεύτερη οικογένεια για εκείνον, κάτι που είναι απόλυτα λογικό, καθώς πρόκειται για την ομάδα που τον έκανε να ερωτευτεί ξανά το ποδόσφαιρο, ενώ έχει ξεχωριστή σχέση τόσο με τον Χρήστο Πρίτσα, όσο και με πολλά μέλη της ομάδας.

«Δεν ξέρω πως μπορείς να περιγράψεις με λίγες λέξεις ένα τόσο όμορφο ταξίδι.

Πώς μπορείς να περιγράψεις τόσα συναισθήματα.

Ένας πολύ όμορφος κύκλος της ζωής μου έκλεισε.Όχι αποκλειστικά επαγγελματικός γιατί η ΚΗΦΙΣΙΑ ήταν η δεύτερη οικογένεια μου.Δεν είναι εύκολοι οι αποχωρισμοί ακόμα και όταν σε καλούν «σπίτι» σου.Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον κύριο Χρήστο Πρίτσα και στους εξαίρετους γιους του.

Ευγνώμων απέναντι σε όλους όσους συνεργαστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια (διοίκηση,προπονητές,ποδοσφαιριστές,προσωπικό) γιατί χωρίς εσάς δεν θα είχα ζήσει αυτό το ονειρεμένο παραμύθι.

Σας ευχαριστώ πολύ όλους μέσα από την καρδιά μου!», ήταν το μήνυμα του Στέφανου Κοτσόλη μετά την αποχώρηση του από το Ζηρίνειο.

Η επιστροφή Μπασινά - Κυργιάκου στη Λεωφόρο

Μπορεί ο Σεμπάστιαν Λέτο να έχει βρεθεί ξανά ως αντίπαλος στο «Απόστολος Νικολαΐδης», καθώς ήταν άμεσος συνεργάτης του Κώστα Μπράτσου στη «λευκή» ισοπαλία της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό του Φατίχ Τερίμ στις 25 Φεβρουαρίου του 2024, όμως στις τάξεις της Κηφισιάς υπάρχουν δυο στελέχη με μεγάλη προσφορά στο Τριφύλλι, οι οποίοι για πρώτη φορά θα βρεθούν στη Λεωφόρο και δεν θα είναι υπέρ του Παναθηναϊκού.

Ο λόγος για τον Άγγελο Μπασινά και τον Σωτήρη Κυργιάκο, οι οποίοι προέρχονται από τα «σπλάχνα» του συλλόγου και επί σειρά ετών είχαν για σπίτι τους το «Απόστολος Νικολαΐδης». Ο Legend με την Εθνική του 2004... μεγαλούργησε στη Λεωφόρο. Σε μια δεκαετία μέτρησε συνολικά 310 εμφανίσεις, με τα πράσινα, πανηγύρισε δυο πρωταθλήματα κι ένα κύπελλο, ενώ είχε 42 γκολ και 26 ασίστ. Από την πλευρά του το «Αλάνι» σε επτά χρόνια είχε 108 συμμετοχές, με πέντε γκολ και ήταν συμπαίκτες με τον Μπασινά στο νταμπλ του 2004.

Αμφότεροι έχουν υπάρξει αντίπαλοι στην έδρα του Παναθηναϊκού ως παίκτες της ΑΕΚ, όμως είχαν αντιμετωπίσει το Τριφύλλι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και όχι στη Λεωφόρο, σε ματς στο οποίο ήταν συμπαίκτες. Στις 4 Ιανουαρίου του 2009 ήταν βασικοί για το Δικέφαλο του Ντούσαν Μπάγεβιτς κόντρα στους Πράσινους του Χενκ Τεν Κάτε σε παιχνίδι για τη 16η αγωνιστική της Super League, το οποίο είχε μείνει στη «λευκή» ισοπαλία (0-0).

Φυσικά αυτό θα είναι το ματς επιστροφής στη Λεωφόρο και για τον πρώην αρχηγό του Παναθηναϊκού, Ρούμπεν Πέρεθ, ο οποίος αναμένεται να είναι στο γήπεδο, ασχέτως αν θα είναι τελικά στην αποστολή, ενώ οι πιθανότητες να αγωνιστεί είναι λίγες, στο πλαίσιο του ροτέισον που προαναφέραμε.