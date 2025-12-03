Πρόεδρος Ελλάς Σύρου στο Gazzetta: «Το ματς με Ολυμπιακό θα γινόταν στο νησί ακόμα και με ένα φίλαθλο!»

Ο πρόεδρος της Ελλάς Σύρου, κ. Γιώργος Λεονταρίτης μίλησε στο Gazzetta για τη σημερινή ιστορική ημέρα και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (3/12, 13:30).

Η μεγαλύτερη ημέρα στην ιστορία του συριανού ποδοσφαίρου έφτασε, καθώς το μεσημέρι στις 13:30, η Ελλάς Σύρου θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το γήπεδο της Ερμούπολης θα ζήσει ιστορικές, μοναδικές στιγμές, μαζί με τον φίλαθλο κόσμο που θα δώσει το «παρών», παρά το δύσκολο της ώρας. Για όλα αυτά, αλλά και την αγωνιστική πορεία της ομάδας, το όραμα που υπήρξε το καλοκαίρι όταν η ομάδα ήταν... υπό διάλυση, αλλά και τις τιμές των εισιτηρίων, μίλησε στο Gazzetta ο πρόεδρος της ομάδας, Γιώργος Λεονταρίτης.

Καλησπέρα πρόεδρε. Ερώτηση που έθεσα και στον κόουτς. Τον Ιούλιο, η ομάδα ήταν υπό διάλυση. Στο σήμερα, είναι έτοιμη για αγώνα Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό...

«Υπάρχουν όνειρα που κάνουν οι άνθρωποι, πολλά εκ των οποίων πραγματοποιούνται. Το όνειρο να παίξει η ομάδα της Ελλάς Σύρου στη Superleague 2, το όνειρο ότι θα βρεθεί αντιμέτωπη με 3 ομάδες της Superleague, γιατί δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός. Έχουμε παίξει με τον Ατρόμητο και τον Παναιτωλικό, μεγάλα, ιστορικά σωματεία.

Τώρα βρισκόμαστε απέναντι σε ένα από τα μεγαλύτερα σωματεία του ελληνικού αθλητισμού γενικά. Αυτό ξεπερνάει και τα πιο τρελά όνειρα. Όμως δεν είναι όνειρο. Και τα δυο είναι πλέον πραγματικότητα. Και η συμμετοχή στη Supelreague 2 και σήμερα θα ζήσουμε μοναδικές, ιστορικές στιγμές. Για το συριανό ποδόσφαιρο, για την Ελλάς Σύρου που και αυτή είναι ιστορικό σωματείο, έχει ιδρυθεί το 1929 και για το Κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο».

Τι λέει για εσάς το γεγονός ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού κατεβάζει στη Σύρο πλήρη σύνθεση; Ουσιαστικά εκτός αποστολής έμεινε μόνο ο βασικός γκολκίπερ, που δεν παίζει στο Κύπελλο, ο Μουζακίτης και οι τραυματίες. Όλοι οι άλλοι είναι εδώ κανονικά.

«Είναι εντυπωσιακό, δεν το περιμέναμε! Περιμέναμε ότι θα υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές από την πρώτη ομάδα στην αποστολή για Σύρο. Είναι εντυπωσιακό ότι έρχεται πλήρης ο Ολυμπιακός, είναι μεγάλη τιμή για την Ελλάς και τη Σύρο».

Θέλω ένα σχόλιο αναφορικά με τα γενικότερα σχόλια που επικρατούν στο νησί, για τις τιμές των εισιτηρίων. Υπάρχει μια γενικότερη «γκρίνια», ενόψει ενός αγώνα-γιορτής. Πως εσείς το αντιλαμβάνεστε αυτό και τι έχετε να πείτε σε όσους «διαμαρτύρονται»;

«Αν και δεν θα ήθελα να ασχοληθώ ιδιαιτέρως, θα πω σε αυτούς τους ανθρώπους, που κατά την άποψή μου είναι μειοψηφία, απλά κάνουν περισσότερο θόρυβο, και συνήθως ότι κάνει θόρυβο του δίνουμε σημασία. Σε αυτούς τους ανθρώπους θέλω να πω ότι όταν πηγαίνουν στο ''Καραϊσκάκη'' να δουν Ολυμπιακός - Λεβαδειακός πληρώνουν 10 ευρώ.

Όταν πήγαν να δουν Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης πλήρωσαν 70 ευρώ στην ίδια θύρα. Όταν λοιπόν έρχεται ο νταμπλούχος Ολυμπιακός στη Σύρο, ο Ολυμπιακός που έχει κερδίσει το Conference League, που ταξιδεύει στην Ευρώπη και παίζει στο Champions League, 70 ευρώ είναι ακριβό εισιτήριο;

Προς Θεού, οι ίδιοι φίλαθλοι του Ολυμπιακού υποτιμούν τον Ολυμπιακό, όταν θα ήθελαν το εισιτήριο να είναι αντίστοιχο με τους αγώνες του τοπικού πρωταθλήματος.

Και για να υπάρξει πλήρης ενημέρωση, για τους ανθρώπους που είναι μέτοχοι της ομάδας, που αγόρασαν έστω μια μετοχή των 20 ευρώ, που στήριξαν την ομάδα στο ξεκίνημα και αγόρασαν διαρκείας, η τιμή του εισιτηρίου είναι 40 ευρώ. Τους σεβαστήκαμε απόλυτα. Για τα παιδιά, τους φοιτητές της Σύρου, είναι 30 ευρώ. Τους ανθρώπους που είναι δίπλα στο συριανό ποδόσφαιρο, δίπλα στην ομάδα κάθε Κυριακή, με βροχή, με κρύο, τους σεβαστήκαμε απόλυτα. 40 ευρώ.

Και βάλαμε μια μικρή τιμή παραπάνω (σσ 70 ευρώ) για αυτούς που θα έρθουν μόνο μια φορά στο γήπεδο, δεν θα έρθουν για το συριανό ποδόσφαιρο, ούτε για την Ελλάς. Θα έρθουν για την ομάδα που αγαπάνε, και καλά κάνουν. Αλλά δεν μπορούν να έχουν και την ίδια μεταχείριση με τους ανθρώπους που βρίσκονται στο γήπεδο χρόνια, με βροχές και κρύα, στα τοπικά πρωταθλήματα, στη Γ' Εθνική. Θα ήταν άδικο για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν στηρίξει το συριανό ποδόσφαιρο να τους μεταχειριστούμε με τον ίδιο τρόπο όπως με τους άλλους που θέλουν να έρθουν για δυο ώρες και να μην ξαναέρθουν ποτέ.

Χάσαμε χρήματα, 150 χιλιάδες ευρώ που θα είχαμε έσοδα αν ο αγώνας γινόταν στο ''Καραϊσκάκη'', αλλά για την ιστορία και το νησί, εγώ θα έπαιζα στη Σύρο ακόμη και με ένα φίλαθλο στο γήπεδο!»

Πάμε και στο αγωνιστικό. Η ομάδα τα πάει πάρα πολύ καλά, είναι στο -1 από θέση Playoffs. Θέλω ένα σχόλιο για την αγωνιστική εικόνα και τι μπορούμε να περιμένουμε σήμερα με Ολυμπιακό; Μπορούμε να περιμένουμε κάτι καλό;

«Ντάξει η παρουσία μας στη Superleague 2 είναι τόσο εντυπωσιακή που δεν την περίμενε απολύτως κανένας. Αυτά τα λόγια δεν είναι δικά μου. Τα έχουν πει όλοι οι αντίπαλοί μας. Οι αντίπαλοι προπονητές έχουν εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα μας και θέλω να πιστεύω και το ελπίζω κιόλας, αυτή η εικόνα της ομάδας να βελτιωθεί περισσότερο.

Είμαστε μια νέα ομάδα, δεν είχαμε βάσεις, όλοι οι ποδοσφαιριστές βρέθηκαν για πρώτη φορά μεταξύ τους, δεν υπήρχε ένας βασικός κορμός όπως στις υπόλοιπες ομάδες. Οπότε έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Είμαστε μαζί 2-3 μήνες,, άρα ελπίζω πως η εικόνα θα βελτιωθεί πολύ περισσότερο από αυτό που βλέπουμε τώρα. Φυσικά ποδόσφαιρο είναι, δεν ξέρει κανείς πως θα εξελιχθεί (σσ η πορεία στη Superleague 2) αλλά ελπίζω να πάμε καλά.

Τώρα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Μπαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο με απόλυτο σεβασμό απέναντι σε έναν τεράστιο αντίπαλο. Ξέρουμε ποιον έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Με απόλυτο σεβασμό αλλά και με σεβασμό στην ομάδα μας. Θα μπούμε στο γήπεδο να παίξουμε σύμφωνα με τις δικές μας δυνάμεις και δυνατότητες και στο 90ο λεπτό θα κάνουμε τον απολογισμό».