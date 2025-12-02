Χριστοφιλέας στο Gazzetta: «Μας τιμά που θα σταθούμε δίπλα στους καλύτερους και θα μας δει όλη η Ελλάδα»

Ο προπονητής και ο βοηθός προπονητή της Ελλάς Σύρου μίλησαν στο Gazzetta για το ιστορικό παιχνίδι της Τετάρτης (3/12, 13:30) με τον Ολυμπιακό.

Η Ελλάς Σύρου είναι πανέτοιμη για το μεγάλο παιχνίδι Κυπέλλου της Τετάρτης (3/12, 13:30), καθώς φιλοξενεί στο γήπεδο της Ερμούπολης τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική.

Οι Συριανοί είναι έτοιμοι να ζήσουν την πιο μεγάλη στιγμή του ποδοσφαίρου στο νησί, και η ομάδα να δώσει τον καλύτερό της εαυτό, ενόψει του ιστορικού ματς. Το Gazzetta βρέθηκε στην τελευταία προπόνηση της ομάδας και μίλησε με τον προπονητή, Παναγιώτη Χριστοφιλέα, καθώς και τον βοηθό του, Γενναίο Καραχάλιο.

Αμφότεροι μάλιστα, τόνισαν πως η αγωνιστική φιλοσοφία δεν θα αλλάξει, και η ομάδα θα προσπαθήσει να πάρει το καλύτερο δυνατό.

Η Ελλάς Σύρου ετοιμάζεται στην Ερμούπολη για το αυριανό ιστορικό ματς με τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο Ελλάδας pic.twitter.com/QPGlZ2aEY1 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 2, 2025

Καλησπέρα κόουτς. Τον περασμένο Ιούλιο, η ομάδα ήταν στα πρόθυρα διάλυσης. Είμαστε στο Δεκέμβριο και η ομάδα παίζει με τον Ολυμπιακό αγώνα Κυπέλλου. Πως το βλέπεις όλο αυτό;

«Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Γ' Εθνική. Γιατί καταλαβαίνετε μια νησιωτική ομάδα πόσο δύσκολο είναι, νομίζω και εσείς είστε από νησί, από τη Σύρο μάλιστα. Άρα καταλαβαίνετε, οι μετακινήσεις, τα έξοδα, η διαδικασία του να παίξεις σε μια επαγγελματική κατηγορία με όλες αυτές τις απαιτήσεις ήταν πάρα πολύ δύσκολη.

Ευτυχώς για το νησί και για τις Κυκλάδες, βρέθηκε ο κ. Λεονταρίτης που ανέλαβε όλη την ευθύνη. Οργάνωσε όλη την ομάδα και διοικητικά, αλλά μου έδωσε την εντολή να οργανώσω αγωνιστικά και το τιμ της ομάδας. Έτσι προσπαθήσαμε. Και με πολλή δουλειά και αυταπάρνηση φτάσαμε εδώ.

Το ότι θα παίξουμε με τον Ολυμπιακό είναι μια μεγάλη στιγμή για την ιστορία μας, για την Ελλάς Σύρου. Σίγουρα υπάρχουν παιδιά εδώ που έχουν παίξει ξανά με τον Ολυμπιακό, υπάρχουν παιδιά που έχουν παίξει Superleague 1, όπως ο Γαρουφαλιάς, ο Γιάκος που έχει σκοράρει και μέσα στο «Καραϊσκάκη». Και ίσως υπάρξουν μάλιστα και παιδιά που θα το κάνουν στην πορεία. Όπως και εμείς μπορεί!

Αλλά αυτό που συμβαίνει και γίνεται με την Ελλάς Σύρου είναι ιστορικό γεγονός, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Έρχεται από πλευράς τίτλων και διακρίσεων η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, μας τιμά ιδιαίτερα. Είναι πολύ τιμητικό για εμάς ότι θα μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα στους καλύτερους και να δείξουμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στο γήπεδο και να μας δει όλη η Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνετε από το 0 στο 100 είναι πολλά τα χιλιόμετρα που έχεις να διανύσεις».

Τι λέει ένας προπονητής μιας «σταχτοπούτας» στη Superleague 2, όταν πρόκειται να παίξουν με ποδοσφαιριστές που πριν μια εβδομάδα έπαιξαν με τη Ρεάλ Μαδρίτης και μάλιστα την κόντραραν στα ίσα όπως είδαμε;

«Το πρώτο πράγμα που λέμε είναι ''απολαύστε το'', ''ζήστε το''. Είναι μια μεγάλη στιγμή. Θα μείνει στην ιστορία και για τους ποδοσφαιριστές, και για εμάς, και για την ομάδα, και ''δώστε το 101'' του εαυτού σας!»

Ένα μήνυμα προς τον κόσμο της Σύρου ενόψει της αναμέτρησης;

«Για τον κόσμο είμαστε σίγουροι ότι σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι θα έρθει. Είναι παιχνίδι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Το νησί από όσο ξέρω μιας και κοντά στον Πειραιά στηρίζει τον Ολυμπιακό, οπότε θα έρθει να δει την αγαπημένη του ομάδα, την Ελλάς Σύρου, με την άλλη αγαπημένη του ομάδα, τον Ολυμπιακό, να παίξουν αντίπαλοι στο νησί τους. Να περπατήσουν αυτοί οι θρύλοι του ποδοσφαίρου που βλέπουν τα μικρά παιδιά στην τηλεόραση και χαίρονται, να τους δουν από κοντά.

Θέλουμε να συνεχίσει να είναι δίπλα μας. Όπως ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι έδειξε τη δυναμική του, μας εμψύχωσε, μας βοήθησε να φτάσουμε στη μεγάλη νίκη (σσ 2-0 επί της Καλλιθέας) και σίγουρα και στα επόμενα παιχνίδια να είναι δίπλα και να μας στηρίζει όπως κάνει μέχρι τώρα».

Με τις εμφανίσεις της στο πρωτάθλημα της Superleague 2, η ομάδα βλέπει και τα Playoff. Εσείς τι λέτε για αυτό;

«Η πορεία είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς, της ποιότητας των παιδιών που έχουμε, του προπονητικού τιμ, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ εκείνος που ηγείται της προσπάθειας. Υπάρχει από πίσω ένα σταφ και ένα επιτελείο που δουλεύει καθημερινά πάρα πολλές ώρες για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο την ομάδα.

Τα Playoff είναι κάτι που κοιτούσαμε από την αρχή γιατί εξαρχής αντιληφθήκαμε την ποιότητα που έχουν αυτά τα παιδιά αλλά και την ικανότητα να φτιάξουμε την ομάδα σε αυτό το επίπεδο πάρα πολύ γρήγορα και να μπορούμε αυτή τη στιγμή να κοιτάμε τους αντιπάλους στα μάτια και να διεκδικούμε την είσοδό μας σε αυτά (σσ στα Playoff».

Οι περισσότεροι προπονητές των άλλων ομάδων της Superleague 2 μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την Ελλάς. Το ξέρω πως είναι ομαδική δουλεία, αλλά θέλω να μάθω σαν ''Παναγιώτης'' πως νιώθετε όταν ακούτε τα καλύτερα λόγια από τους αντιπάλους;

«Εντάξει είναι μεγάλη τιμή. Με χαροποιεί, μου δίνει μεγαλύτερη δύναμη να δουλέψω. Εγώ είμαι ένας νέος προπονητής στην κατηγορία. Είναι και για μένα μια πρωτόγνωρη εμπειρία, αλλά έχω πει από την αρχή ότι θα εφαρμόσω τη φιλοσοφία μου, τις αρχές μου στο ποδόσφαιρο.

Πιστεύω πολύ στον Έλληνα προπονητή και γι'αυτό όλη η ομάδα εκτός από έναν, τον Ντέιβιντ που είναι από Βραζιλία, είναι γηγενείς, είναι όλοι Έλληνες. Πιστεύω στο ταλέντο του και πιστεύω ότι μπορεί να παίξει πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο και ότι τελικά δεν είμαστε μια αμυντικογενής χώρα.

Δώσαμε τον ορισμό αυτό γιατί αυτό μας βολεύει. Δεν χρειάζεται πολλή δουλειά η άμυνα. Η άμυνα είναι καθήκον ενώ η επίθεση είναι ταλέντο, δουλειά, δημιουργία, φαντασία. Εγώ πιστεύω πολύ στο επιθετικό παιχνίδι, στην ποιότητα των Ελλήνων και αυτό νομίζω βγαίνει και μέσα στο γήπεδο. Και με τα γκολ που πετυχαίνουμε και με τις ευκαιρίες που δημιουργούμε».

Δηλώσεις κ. Καραχάλιου

Η μεγάλη ώρα έφτασε. Θα πάω στα πιο «φρέσκα». Ο Ολυμπιακός έρχεται στη Σύρο με πλήρη σύνθεση για το παιχνίδι Κυπέλλου. Ένα σχόλιο;

«Είναι μια ιστορική στιγμή για το νησί, για την ομάδα, για όλους εμάς που ασχολούμαστε καθημερινά με αυτό το κομμάτι. Το ότι ο Ολυμπιακός κατεβαίνει με πλήρη αποστολή εμάς μας τιμάει ιδιαίτερα. Δείχνει ότι σέβεται και εμάς σαν ομάδα αλλά ταυτόχρονα και την ιστορία του.

Είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Εμείς θεωρούμε και σαν επιτελείο και σαν άνθρωποι ότι κάθε παιχνίδι το βλέπει ίδιο. Δεν πιστεύω ότι μια τόσο μεγάλη ομάδα μπορεί να διαχωρίσει το επίπεδο των παιχνιδιών. Έχει να κάνει με επαγγελματίες ποδοσφαιριστές πολύ υψηλού επιπέδου. Δεν μπορεί να τους μεταφέρει ένα κλίμα ότι ''πάμε να παίξουμε ένα πιο εύκολο ή πιο δύσκολο παιχνίδι''.

Εμείς έχουμε δουλέψει αρκετά. Θέλουμε να κερδίσουμε ότι περισσότερο μπορέσουμε από αυτό το παιχνίδι. Οι ποδοσφαιριστές είναι συγκεντρωμένοι, έχουν πάρει την κατεύθυνση, την καθοδήγηση. Η διαδικασία από την αρχή της σεζόν είναι ίδια, δεν αλλάζει. Η φιλοσοφία μας δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει ποτέ».

Όλοι βλέπουμε πως η ομάδα παίζει ωραίο, επιθετικό ποδόσφαιρο. Με τον Ολυμπιακό θα προσπαθήσει πάλι να κάνει το ίδιο; Βάσει λογικής, ο Ολυμπιακός θα επιβληθεί στο παιχνίδι, λόγω ανώτερης ποιότητας. Η Ελλάς όμως θα προσπαθήσει να παίξει επιθετικά;

«Εμείς θα προσπαθήσουμε να μην επιβληθεί ο Ολυμπιακός. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε σαν ομάδα με τη φιλοσοφία μας να μην αλλάζει ποτέ. Θα παίξουμε το ποδόσφαιρο που παίζουμε. Αν εμείς αλλάξουμε τη φιλοσοφία μας, τι θα καταλάβουν οι ποδοσφαιριστές; Άρα πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό να μένεις σε αυτό που προπονείς και σε αυτό που εκπαιδεύεις».