Ο κόσμος των Πειραιωτών περίμενε πως και πως την αποστολή της ομάδας στο νησί της Σύρου για τον αγώνα Κυπέλλου με την τοπική Ελλάδα Σύρου.

Αποθεωτική ήταν η υποδοχή της αποστολής του Ολυμπιακού στο νησί της Σύρου. Παίκτες και Μεντιλίμπαρ έγιναν αντικείμενα λατρείας από τους φίλους των Πειραιωτών που με συνθήματα, καπνογόνα και τραγούδια αποθέωσαν την αποστολή που αφίχθη εκεί για τον μεσημεριανό αγώνα Κυπέλλου την Τετάρτη με την τοπική Ελλάδα Σύρου. Δείτε το σχετικό βίντεο.