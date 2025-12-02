Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας μετά την «εξάρα» του Βόλου στο Αιγάλεω και το πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Με την ευρεία νίκη του Βόλου επί του Αιγάλεω με 6-0 άνοιξε η «αυλαία» της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Θεσσαλοί συνέτριψαν τους Αθηναίους, έφτασαν τους 7 βαθμούς και ανέβηκαν στην 5η θέση, έχοντας 10-7 συντελεστή τερμάτων και πλέον θα περιμένουν να μάθουν το πλασάριμα τους. Ουραγός το Σίτι, δίχως πόντο και 1-13 γκολ.

Το κυρίως πιάτο είναι την Τετάρτη (2/12), με οκτώ αναμετρήσεις, εκ των οποίων ξεχωρίζουν το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ, αλλά και ο αγώνας των «απόλυτων» ΑΕΚ - ΟΦΗ. Η 4η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη με τον αγώνα του Παναιτωλικού με τον Ηρακλή στο Καυντανζόγλειο.

Η 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

02/12/2025, 19:00: Βόλος ΝΠΣ - Αιγάλεω 6-0

03/12/2025, 13:30: Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός (Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης)

03/12/2025, 15:00: Μαρκό - Λεβαδειακός (Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου)

03/12/2025, 15:00: Athens Kallithea FC - Καβάλα (Δημ. Στ. Καλλιθέας "Γρ. Λαμπράκης")

03/12/2025, 16:00: ΑΕΛ - Ατρόμητος Αθηνών (AEL FC Arena)

03/12/2025, 17:00: Αστέρας AKTΟR - Ηλιούπολη (Γηπ. Αστέρα Τρίπολης "Θ. Κολοκοτρώνης")

03/12/2025, 17:30: ΑΕΚ - ΟΦΗ (OPAP Arena)

03/12/2025, 19:30: Παναθηναϊκός - Κηφισιά (Γηπ. «Απόστολος Νικολαΐδης»)

03/12/2025, 21:30: Άρης - ΠΑΟΚ (Γηπ. "Κλεάνθης Βικελίδης")

04/12/2025, 17:00: Ηρακλής - Παναιτωλικός (Καυτανζόγλειο Στάδιο)

Η βαθμολογία

1. ΟΦΗ 9 (7-1)

2. Λεβαδειακός 9 (7-2)

3. Άρης 9 (5-1)

4. ΑΕΚ 9 (4-1)

-----------------------------

5. Βόλος 7 (10-7) **

6. Ολυμπιακός 6 (7-1) *

7. Παναθηναϊκός 6 (3-1) *

8. Κηφισιά 5 (4-3)

9. Ατρόμητος 4 (6-5)

10.Παναιτωλικός 3 (5-4)

11. ΠΑΟΚ 3 (5-5) *

12. Ηρακλής 3 (2-3) *

-----------------------------

13. Ελλάς Σύρου 3 (6-8

14. Μαρκό 1 (2-3) *

15. Αστέρας AKTOR 1 (2-4)

16. Καβάλα 1 (1-4) *

17. ΑΕΛ Novibet 1 (3-4)

18. Athens Kallithea 0 (1-4)

19. Ηλιούπολη 0 (1-5)

20. Αιγάλεω 0 (1-7)**

*Ματς λιγότερο

** Ματς περισσότερο

Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια πρόκρισης είναι κατά σειρά:

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4 Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας

6. Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2024/2025.

Η 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Καβάλα - Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός - Ηρακλής

ΠΑΟΚ - Μαρκό

3η Φάση: Playoffs

Στη φάση των playoffs θα συμμετέχουν οι ομάδες που κατέλαβαν την 5η έως την 12η θέση της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase. Αντίθετα, οι ομάδες που κατέλαβαν από την 1η έως την 4η θέση στην βαθμολογική κατάταξη στη League Phase προκρίνονται απευθείας στους προημιτελικούς. Τα ζευγάρια που θα προκύψουν με βάση την κατάταξη στη League Phase είναι τα ακόλουθα:

1ο ζευγάρι: 5ος με 12ο

5ος με 12ο 2ο ζευγάρι: 6ος με 11ο

6ος με 11ο 3ο ζευγάρι: 7ος με 10ο

7ος με 10ο 4o ζευγάρι: 8ος με 9ο

2. Οι αγώνες είναι μονοί και θα διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται πιο ψηλά στην βαθμολογική κατάταξη της League Phase. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση επανορθωτικών λακτισμάτων (πέναλτι), χωρίς παράταση.

4η Φάση: Προημιτελικοί

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν οκτώ (8) ομάδες. Οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase. Στη συγκεκριμένη φάση, τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών αγώνων που θα προκύψουν είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός αγώνας : Ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο)

: Ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο) 2ος προημιτελικός αγώνας : Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο)

: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο) 3ος προημιτελικός αγώνας : Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο)

: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο) 4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στην βαθμολογική κατάταξη της League Phase (ο 1ος, 2ος, 3ος και 4ος). Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση επανορθωτικών λακτισμάτων (πέναλτι), χωρίς τη διεξαγωγή παράτασης.

5η Φάση: Ημιτελικοί

Στους ημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των προημιτελικών. Στη συγκεκριμένη φάση, τα ζευγάρια που θα προκύψουν στους δύο

ημιτελικούς είναι τα ακόλουθα:

1ος ημιτελικός αγώνας: ο νικητής του 1ου προημιτελικού αγώνα με τον νικητή του 4ου προημιτελικού αγώνα.

2ος ημιτελικός αγώνας: ο νικητής του 2ου προημιτελικού αγώνα με το νικητή του 3ου προημιτελικού αγώνα.

Οι αγώνες είναι διπλοί και οι δεύτεροι (2οι) αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Σε περίπτωση που υπάρξουν δύο (2) όμοια αποτελέσματα για την ανάδειξη του νικητή δεν (υπερ) ισχύει το εκτός έδρας γκολ και ακολουθεί ημίωρη παράταση και εάν πάλι δεν αναδειχθεί νικητής θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των πέναλτι.

Τελικός

Ο τελικός θα διεξαχθεί μεταξύ των νικητών του 1ου και του 2ου ημιτελικού. Τυπικά Γηπεδούχος είναι η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο γήπεδο Ο.Α.Κ.Α. και σε περίπτωση ισοπαλίας θα ισχύσει παράταση και πέναλτι.