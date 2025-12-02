Ο Βόλος έκανε το... καθήκον του έκλεισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Θεσσαλοί συνέτριψαν με 6-0 το Αιγάλεω στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, έφτασαν τους 7 βαθμούς, με ρεκόρ 2-1-1, συντελεστή τερμάτων 10-7 και πλέον περιμένουν να μάθουν το τελικό τους πλασάρισμα. Ουραγός το Σίτι, δίχως βαθμό και συντελεστή τερμάτων 1-13. Πρωταγωνιστής με χατ τρικ και ασίστ ο Χάμουλιτς.
Η ομάδα του Χουάν Φεράντο πήρε προβάδισμα δυο γκολ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο του ματς. Μόλις στο 10ο λεπτό ο Ασεχνούν άνοιξε το σκορ με απευθείας εκτέλεση φάουλ και στο 13' ο Σαντής ευνοήθηκε από τις κόντρες, η μπάλα έφτασε στα πόδια του και πλάσαρε για το 2-0.
Στο 37ο λεπτό ο Χάμουλιτς έκανε δυο ντρίμπλες, πέρασε και τον Καραργύρη αλλά αστόχησε από πλάγια θέση. Ο Βόσνιος φορ του Βόλου εξιλεώθηκε στο δεύτερο μέρος, καθώς πέτυχε χατ τρικ και έδωσε ασίστ!
Ο 25χρονος επιθετικός χρειάστηκε 27 λεπτά για να στείλει τρεις φορές την μπάλα στα δίχτυα. Στο 57' ο Λεγκίσι γύρισε την μπάλα και ο Χάμουλιτς σκόραρε με σουτ στην κίνηση. Στο 62' ο Χάμουλιτς ρόλαρε το σώμα του, έφυγε ταχύτατα στο χώρο και πλάσαρε εύστοχα τον Καραργύρη. Στο 84' ο Βόσνιος πάτησε πάτησε περιοχή, έκανε μια ντρίμπλα και με εξαιρετικό τελείωμα έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας.
Στο 88ο λεπτό ο Χάμουλιτς είχε την ευκαιρία για καρέ, όταν έφυγε στην πλάτη της άμυνας, βγήκε τετ α τετ, όμως αντί να εκτελέσει «σιγούρεψε» το γκολ, καθώς έκανε το γύρισμα στον Ασεχνούν, ο οποίος μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 6-0.
Βόλος (Χουάν Φεράντο): Γραμματικάκης, Τασιούρας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Γροσδής, Μπουζούκης, Λεγκίσι, Ασεχνούν, Σαντής, Χάμουλιτς
Αιγάλεω (Βασίλης Παπαζήσης): Καραργύρης, Φέλιξ, Ευαγγέλου, Ουνγκιαλίδης, Χόκο, Τάμπας, Καραμπάς, Τακεσιάν, Φοφανά, Τσέγκρα, Εννομό
