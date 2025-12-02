Άρης - ΠΑΟΚ: Άλλαξε ο βοηθός διαιτητή στο ντέρμπι
Σε μία τροποποίηση των αρχικών της επιλογών προχώρησε η ΚΕΔ σχετικά με τους ορισμούς των διαιτητών για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.
Για το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Αρη και ΠΑΟΚ, το οποίο θα διεξαχθεί την Τετάρτη (3/12) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase, η Επιτροπή αποφάσισε να ορίσει ως ρέφερι τον Τάσο Παπαπέτρου, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο έμπειρος Κροάτης Ιβάν Μπέμπεκ.
Αξίζει να σημειωθεί πως, αν και αρχικά βοηθοί είχαν οριστεί οι Νικολακάκης και Κόλλιας, τελικά ο δεύτερος αντικαταστάθηκε από τον Άγγελο Κολλιάκο.
