Άλλαξε ο βοηθός διαιτητή στο ντέρμπι του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική της League Phase.

Σε μία τροποποίηση των αρχικών της επιλογών προχώρησε η ΚΕΔ σχετικά με τους ορισμούς των διαιτητών για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Για το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Αρη και ΠΑΟΚ, το οποίο θα διεξαχθεί την Τετάρτη (3/12) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase, η Επιτροπή αποφάσισε να ορίσει ως ρέφερι τον Τάσο Παπαπέτρου, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο έμπειρος Κροάτης Ιβάν Μπέμπεκ.

Αξίζει να σημειωθεί πως, αν και αρχικά βοηθοί είχαν οριστεί οι Νικολακάκης και Κόλλιας, τελικά ο δεύτερος αντικαταστάθηκε από τον Άγγελο Κολλιάκο.