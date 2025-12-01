Η ΚΕΔ όρισε Έλληνα διαιτητή στο μεγάλο ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική της League Stage του Κυπέλλου Ελλάδος.

Μία έκπληξη περιείχαν οι ορισμοί της ΚΕΔ για την 4η αγωνιστική της League Stage του Κυπέλλου Ελλάδος, αφού ορίστηκε Έλληνας διαιτητής και συγκεκριμένα ο Τάσος Παπαπέτρου στο μεγάλο ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ευαγγέλου θα σφυρίξει τον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ, ο Κατοίκος εκείνον του Ολυμπιακού με τον Ελλάς Σύρου εκτός έδρας και ο Φωτιάς το ματς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά.

Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών του Κυπέλλου

02/12

Βόλος - Αιγάλεω (19:00), Διαιτητής: Ματσούκας, Βοηθοί: Λάζαρος Δημητριάδης, Αργύρης Νταβέλας

03/12

Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός (13:30), Διαιτητής: Κατοίκος, Βοηθοί: Τσολακίδης και Καραγκιζόπουλος, Τέταρτος: Νταούλας

Athens Kallithea - Καβάλα (15:00), Διαιτητής: Γιουματζίδης, Βοηθοί: Μπούξμπαουμ και Ψύλλος, Τέταρτος: Ανδρικόπουλος

Μαρκό - Λεβαδειακός (15:00), Διαιτητής: Κατσικογιάννης, Βοηθοί: Διαμαντής και Στάικος, Τέταρτος: Μπακογιάννης

ΑΕΛ - Ατρόμητος (16:00), Διαιτητής: Τσιμεντερίδης, Βοηθοί: Φωτόπουλος και Μωϋσιάδης, Τέταρτος: Φίτσας

Αστέρας AKTOR - Ηλιούπολη (17:00), Διαιτητής: Παπαδόπουλος, Βοηθοί: Ηλίας Κωνσταντίνου, Ιωάννης Μηνούδης

ΑΕΚ - ΟΦΗ (17:30), Διαιτητής: Ευαγγέλου, Βοηθοί: Γιώργος Χριστοδούλου, Σπήλιος Οικονόμου, VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης, AVAR: Φώτης Πολυχρόνης

Παναθηναϊκός - Κηφισιά (19:30), Διαιτητής: Φωτιάς, Βοηθοί: Ανδρέας Μεϊντάνας, Μιχάηλ Παπαδάκης, VAR: Στέφανος Κουμπαράκης, AVAR: Παναγιώτης Κουκούλας

Αρης - ΠΑΟΚ (21:30), Διαιτητής: Παπαπέτρου, Βοηθοί: Βασίλης Νικολακάκης, Θανάσης Κόλλιας, VAR: Ιβάν Μπέμπεκ, AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης

04/12

Ηρακλής - Παναιτωλικός (17:00), Διαιτητής: Μόσχου, Βοηθοί: Σπυρόπουλος και Παγουρτζής, Τέταρτος: Τσιάρας