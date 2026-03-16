Καρυπίδης: «Έχουμε κακή χρονιά αλλά θα παλέψουμε για την Ευρώπη»

Ο Θόδωρος Καρυπίδης βρέθηκε στη φιέστα ανόδου της Καλαμάτας στη Superleague και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στη φετινή πορεία του Άρη.

Είναι γνωστές οι φιλικές σχέσεις του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Άρης με τον ιδιοκτήτη της Καλαμάτας Γιώργο Πρασσά. Αυτός ήταν και ο λόγος της παρουσίας του Θόδωρου Καρυπίδη στη φιέστα ανόδου της ομάδας από τη Μεσσηνία στη Stoiximan Superleague όπου αναφέρθηκε τόσο στην προσπάθεια του φίλου του όσο και στη φετινή πορεία του Άρη. «Έχουμε κακή χρονιά και πολλές ατυχίες αλλά θα το παλέψουμε. Είμαι αισιόδοξος ότι (του χρόνου) θα παίξουμε στην Ευρώπη. Θα το παλέψουμε» δήλωσε αρχικά.

Σε ερώτηση για τον αγώνα που προηγήθηκε με τον Πανσερραϊκό απάντησε ότι… «και ο τερματοφύλακας του Πανσερραϊκού ήταν καλός. Έχουμε πέντε ματς που παίρνουμε κόκκινη. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει». Σχετικά με την προσπάθεια του Γιώργου Πρασσά στην Καλαμάτα είπε πως… «με τον Πρασσά η Καλαμάτα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Θα προσπαθήσει να σταθεροποιηθεί στη μεγάλη κατηγορία και είμαι σίγουρος ότι θα πάει τρένο».

