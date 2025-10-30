Ο Ανέστης Μύθου και ο Δημήτρης Μπέρδος δεν είναι «παιδιά-θαύματα». Είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας, συνέπειας της δουλειάς στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, καθοδήγησης και χαρακτήρα. Και γι’ αυτό ακριβώς, το μέλλον τους μοιάζει να έχει γερά θεμέλια.

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson με μια άνετη επικράτηση (4-1) απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, σε μια βραδιά που είχε πολλά να θυμάται.

Στην Τούμπα που ξαναζωντάνεψε, με όμορφη ατμόσφαιρα και παλμό, ο Δικέφαλος έπιασε ρυθμό από τα πρώτα λεπτά, καθάρισε ουσιαστικά το παιχνίδι στο μισάωρο και, μαζί με τη νίκη, κέρδισε και δύο νέα πρόσωπα: τον Ανέστη Μύθου και τον Δημήτρη Μπέρδο.

Δύο παιδιά που μεγάλωσαν μέσα στο περιβάλλον του ΠΑΟΚ, με κοινή αφετηρία αλλά διαφορετική πορεία. Ο Μύθου και ο Μπέρδος δεν είναι απλώς δύο νέα ονόματα στο «φύλλο αγώνα» και στην στατιστική υπηρεσία - είναι η απόδειξη ότι το σύστημα των ακαδημιών του «ασπρόμαυρου» συλλόγου συνεχίζει να παράγει παίκτες με ταυτότητα, χαρακτήρα και προοπτική.

Το γκολ που θα θυμάται για πάντα ο Ανέστης Μύθου

Στο 30ό λεπτό, ο Ανέστης Μύθου «εκτέλεσε» δίχως δεύτερη σκέψη, με περίσσια ψυχραιμία τον Αναγνωστόπουλο, ύστερα από το γύρισμα του Ντεσπόντοφ, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με την ανδρική ομάδα.

Ας μην ξεχνάμε ότι με τον ίδιο εντυπωσιακό τρόπο είχε φροντίσει να μας συστηθεί το περασμένο καλοκαίρι όταν σκόραρε στο φιλικό παιχνίδι του «Δικεφάλου» εναντίον του Άγιαξ.

Γεννημένος στις 22 Μαΐου 2007, ο Θεσσαλονικιός φορ έγινε ο 13ος νεότερος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου, γράφοντας το όνομά του δίπλα σε θρυλικές μορφές του ΠΑΟΚ.

Η λίστα των νεότερων σκόρερ του ΠΑΟΚ

Στέφανος Τζίμας: 17 ετών, 1 μήνα και 26 ημερών (ΠΑΟΚ–Ιωνικός 6-0, 05.03.2023) Γιώργος Κούδας: 17 ετών, 4 μηνών και 9 ημερών (ΠΑΟΚ–Νίκη Βόλου 1-0, 01.04.1964) Κώστας Παναγιωτούδης: 17 ετών, 4 μηνών και 15 ημερών (ΠΑΟΚ–Δόξα Δράμας 2-0, 18.04.2012) Σταύρος Σαράφης: 17 ετών, 8 μηνών και 21 ημερών (ΠΑΟΚ–Αιγάλεω 4-0, 08.10.1967) Στέλιος Πόζογλου: 17 ετών, 10 μηνών 20 ημερών (ΠΑΟΚ–ΑΖ Αλκμάαρ 2-2, 12.12.2013) Ευθύμης Κουλούρης: 17 ετών, 11 μηνών και 7 ημερών (Απόλλων–ΠΑΟΚ 0-3, 13.02.14) Αλέξανδρος Λαρίδης: 18 ετών και 9 ημερών (Ολυμπιακός Λευκωσίας – ΠΑΟΚ, 11.04.1970) Κούλης Αποστολίδης: 18 ετών και 16 ημερών (ΠΑΟΚ–Πιερικός 2-0, 18.03.1964) Δημήτρης Ορφανός: 18 ετών και 27 ημερών (ΠΑΟΚ–Καβάλα 3-1, 29.11.2000) Δημήτρης Σαλπιγγίδης: 18 ετών, 1 μηνών και 12 ημερών (ΠΑΟΚ–Λοκομοτίβ Τιφλίδας 2-0, 30.09.99) Κυριάκος Αλεξανδρίδης: 18 ετών, 4 μηνών και 12 ημερών (ΠΑΟΚ – Καβάλα 6-2, 30/09/1979) Χρήστος Τζόλης: 18 ετών, 4 μηνών και 21 ημερών (ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-1, 20/06/2020) Ανέστης Μύθου: 18 ετών, 5 μηνών και 7 ημερών (ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet 4-1, 29/10/2025

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στην ωριμότητά του, λέγοντας:

«Ο Μύθου είναι έξυπνος, έχει τη δυνατότητα να διαβάζει το παιχνίδι ένα επίπεδο πιο μπροστά. Πρέπει να τον πιέσουμε να είναι πιο επιθετικός, να τρέχει περισσότερο. Παίκτης με εξαιρετικά χαρακτηριστικά, έχει ποιότητα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την απόδοσή του και είναι μία επιλογή για τα επόμενα παιχνίδια.»

Ο ίδιος, ήρεμος αλλά φανερά συγκινημένος, έλεγε μετά το ματς: «Κυριαρχεί ο ενθουσιασμός, δεν το έχω συνειδητοποιήσει τελείως! Εκείνη τη στιγμή δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς, λειτούργησα σαν σέντερ φορ. Αυτή είναι η δουλειά μου.»

Ο Μύθου, που έχει περάσει και από τη θέση του κεντρικού αμυντικού, δείχνει πως διαθέτει σπάνια προσαρμοστικότητα για την ηλικία του: «Καλά ήταν και σε εκείνη τη θέση! Εγώ θέλω να παίζω, δεν με νοιάζει η θέση.»

Η Τούμπα, το όνειρο και ο Δημήτρης Μπέρδος

Για τον Δημήτρη Μπέρδο, η χθεσινή εμφάνιση στην Τούμπα ήταν κάτι περισσότερο από συμμετοχή – ήταν ένα όνειρο που πήρε μορφή.

Γεννημένος στις 27 Μαΐου 2008, ο νεαρός επιθετικός είχε κάνει το επαγγελματικό του ντεμπούτο τον Σεπτέμβριο απέναντι στον Λεβαδειακό, όντας τότε 17 ετών, 3 μηνών και 21 ημερών, μια ημερομηνία που τον κατατάσσει όγδοο στη λίστα των νεότερων παικτών που φόρεσαν την ασπρόμαυρη φανέλα σε επίσημο αγώνα.

Οι 10 νεότεροι ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει στον ΠΑΟΚ:

Απόστολος Τσουρέλας 16 ετών, 6 μηνών, 18 ημερών

07.02.1980: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-2 (Κύπελλο Ελλάδας)

Γιώργος Βρακάς 16 ετών 7 μηνών,1 ημέρας

29.11.2017: Αιγινιακός – ΠΑΟΚ 1-5 (Κύπελλο Ελλάδας)

Γιώργος Κούτσιας 16 ετών, 7 μηνών, 0 ημερών

18.09.2020: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 1-1 (Πρωτάθλημα)

Βαγγέλης Νάστος 16 ετών, 8 μηνών, 10 ημερών

25.05.1997: ΠΑΟΚ – Καστοριά 6-0 (Πρωτάθλημα)

Δημήτρης Πόποβιτς 16 ετών, 11 μηνών, 9 ημερών

21.01.2012: ΠΑΟΚ – Πανιώνιος 1-0 (Πρωτάθλημα)

Στέφανος Τζίμας 17 ετών, 0 μηνών, 4 ημερών

10.01.2023: ΠΑΟΚ – Καλαμάτα 2-0 (Κύπελλο Ελλάδας)

Γιώργος Κούδας 17 ετών, 0 μηνών, 28 ημερών

21.12.1963: Εθνικός – ΠΑΟΚ 1-0 (Πρωτάθλημα)

Δημήτρης Μπέρδος 17 ετών, 3 μηνών, 21 ημερών

17.09.2025: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1 (Κύπελλο Ελλάδας)

Αστέριος Ρουσομάνης 17 ετών, 3 μηνών, 22 ημερών

21.09.1986: ΠΑΟΚ – Απόλλων Αθηνών 3-0 (Πρωτάθλημα)

Κώστας Παναγιωτούδης 17 ετών, 3 μηνών, 29 ημερών

01.04.2012: ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννινα 1-2 (Πρωτάθλημα)

Ο Μπέρδος ανήκει στον ΠΑΟΚ από το 2014. Μεγάλωσε ποδοσφαιρικά μέσα στο οικοδόμημα των ακαδημιών του Δικεφάλου, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο το 2023 και τον Φεβρουάριο του 2025 ανανέωσε ως το καλοκαίρι του 2027.

Χθες, έζησε τη στιγμή που κάθε παιδί των ακαδημιών ονειρεύεται: να αγωνιστεί στην Τούμπα, μπροστά στον κόσμο.

«Είναι μια τρομερή εμπειρία που όλα τα παιδιά θέλουν να ζήσουν. Είμαι πολύ χαρούμενος που έπαιξα σήμερα εδώ, ήταν το όνειρό μου να παίξω στην Τούμπα. Όσο ήμασταν μαζί στο γήπεδο με τον Μύθου ένιωσα πολύ άνετα», είπε μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Λουτσέσκου, με γνώριμο μέτρο και ρεαλισμό, σημείωσε: «Ο Μπέρδος είναι ακόμα μικρότερος του Μύθου. Χρειάζεται παραπάνω χρόνο και υπομονή. Έχει ποιότητα και ταλέντο. Θα δουλέψουμε μαζί του για περισσότερη ισορροπία και καλύτερες αποφάσεις. Προσεκτική διαχείριση και στους δύο. Και οι δύο πρέπει να είναι ψύχραιμοι, γιατί εξελίσσονται και βελτιώνουν το παιχνίδι τους.»