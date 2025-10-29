Πετυχαίνοντας 4 γκολ με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, ο ΠΑΟΚ δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα να επιβληθεί με 4-1 της ΑΕΛ Νovibet και να πάρει την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ιβανούσετς, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ και Μύθου τα τέρματα του Δικεφάλου.

Ένας εκρηκτικός ο ΠΑΟΚ στα πρώτα σκάρτα 20 λεπτά, έπιασε από το λαιμό την ΑΕΛ Novibet και δεν την άφησε να πάρει ανάσα, πέτυχε τρία γκολ και στρογγυλοκάθισε στη θέση του οδηγού, πέτυχε ακόμα ένα γκολ με την συμπλήρωση μισής ώρας φτάνοντας τελικά σε μια άνετη επικράτηση με 4-1, την πρώτη στο θεσμό του κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Πριν από την σέντρα της αναμέτρησης ο «Δικέφαλος» δεν είχε βαθμό. Στον πρώτο σταθμό της διαδρομής «εκτροχιάστηκε» στη Λειβαδιά, όπου ηττήθηκε 4-1 από τον Λεβαδειακό. Αποτέλεσμα; Η νίκη να είναι μονόδρομος, την ίδια ώρα που η ΑΕΛ Novibet είχε έναν βαθμό μετά την ισοπαλία 2-2 με τη Μαρκό εκτός και την ήττα 2-1 εντός από τον Λεβαδειακό.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παράταξε ένα μεικτό σχήμα: Βασικοί, όπως ο αναντικατάστατος Μεϊτέ, ο Κωνσταντέλιας, ο Τσιφτσής κάτω από τα δοκάρια, ο Κένι με τον Μπάμπα στα άκρα και ο νεαρός Μύθου στην κορυφή της επίθεσης.

Η ΑΕΛ Novibet πήγε στη Θεσσαλονίκη χωρίς τους Ουάρντα, Ατανάσοφ, Μούργο, Κοσονού, Πέρες και Δεληγιαννίδη, είχε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα της και έγινε έρμαιο στις άγριες διαθέσεις των παικτών του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Η γκολάρα του Ιβανούσετς άνοιξε το δρόμο

Ο ΠΑΟΚ μπήκε φουριόζος στο ματς υποχρεώνοντας τον Αναγνωστόπουλο στα πρώτα 74’ δευτερόλεπτα σε διπλή απόκρουση στην προσπάθεια του Ντεσπόντοφ προτού ο Λούκα Ιβανούσετς ανοίξει το σκορ μ’ ένα γκολ-ποίημα μόλις στο 3ο λεπτό. Ο Κροάτης με απίστευτο διαγώνιο σουτ με το δεξί εκτός περιοχής νίκησε τον Αναγνωστόπουλο και έκανε το 1-0.

Οι «ασπρόμαυροι» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιάννη Κωνσταντέλια και το πόδι πατημένο το γκάζι έφτασαν στο άψε-σβήσε στα τρία γκολ. Ο φωτεινός πίνακας της Τούμπας έδειχνε το 18ο λεπτό όταν έδειχνε: ΠΑΟΚ 3 – 0 ΑΕΛ Novibet.

Με οδηγό τον Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ «πάτησε γκάζι»

Αρχικά ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αξιοποίησε το εξαιρετικό γύρισμα του Τζόντζο Κένι γράφοντας το 2-0 (12’) και στη συνέχεια ήταν αυτός που κέρδισε το πέναλτι (ο Πολυχρόνης πήγε σε on field review, για να δώσει το πέναλτι στο τράβηγμα της φανέλας του Ντέλια από τον Κοβάτσεβιτς), που μετέτρεψε σε γκολ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ για το 3-0 (18’).

Ο ΠΑΟΚ με τα τρία γρήγορα γκολ επιβεβαίωνε στο χορτάρι ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση στο σκοράρισμα (με πολλούς μεσοεπιθετικούς από την πίσω ζώνη), έχοντας καλύψει το εις βάρος του χάντικαπ από την ήττα στη Λειβαδιά με 4-1.

To πρώτο γκολ του νεαρού Μύθου

Ο Δικέφαλος είχε φτάσει εύκολα στο 4-4 σ' ότι αφορά τα γκολ, και λίγο αργότερα σε θετικό πρόσημο (5-4) με το πρώτο γκολ του Ανέστη Μύθου.

Με την συμπλήρωση μισής ώρας ο «Δικέφαλος» έφτασε στο 4-0, με το «σεντερφορίσιο» γκολ από τον 18χρονο επιθετικό, ο οποίος δίχως δεύτερη σκέψη εκτέλεσε τον Αναγνωστόπουλο στο γύρισμα του Ντεσπόντοφ.

O γεννημένος στις 22.05.2007 Σαλονικιός επιθετικός έγινε ο 13ος νεότερος ποδοσφαιριστής που σκοράρει με την «ασπρόμαυρη» φανέλα!

Γκολάρα με απευθείας εκτέλεση κόρνερ η ΑΕΛ Novibet

Στο β’ μέρος ο Κωνσταντέλιας και ο Μπάμπα έφτασαν κοντά στο γκολ, ο Μαλεζάς έβαλε και πέμπτο αμυντικό (Τσάκλα) για να περιορίσει τη ζημιά και το εύρος της ήττας των «βυσσινί», με τον Λουτσέσκου να δίνει ανάσες σε Μεϊτέ, Ντέλια και Ντεσπόντοφ δίνοντας χρόνο συμμετοχής στον ξεχασμένο Θυμιάνη και στον 17χρονο Μπέρδο.

Με εντυπωσιακό τρόπο, την απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Τούπτα, η ΑΕΛ Novibet μείωσε σε 4-1 στο 76ο λεπτό, το πρώτο γκολ που δέχθηκε ο Τσιφτσής, μετά τα ντέρμπι με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και τη νίκη με τον Βόλο, σε εγχώριες διοργανώσεις.

Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)



ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα (72’ Τέιλορ), Μεϊτέ (60’ Θυμιάνης), Μπιάνκο, Ντεσπόντοφ (60’ Μπέρδος), Κωνσταντέλιας (60’ Τάισον), Ιβανούσετς, Μύθου (72’ Τσάλοφ)

ΑΕΛ Novibet (Στέλιος Μαλεζάς): Αναγνωστόπουλος, Κοβάτσεβιτς, Τούπτα, Στάικος, Σαγκάλ (75’ Γιούσης), Γκαράτε (55’ Τσάκλα), Δημηνίκος (55’ Βαρσάμης), Αντράντα (75’ Σουρλής), Παντελάκης, Μπαγκαλιάνης (65’ Φεριγκρά), Αποστολάκης

