Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου μετά τη νίκη επί της ΑΕΛ Novibet αναφέρθηκε στους Μπιάνκο, Μύθου και Μπέρδο.

Ο Ραβζάν Λουτσέσκου είχε κάθε λόγο να νιώθει καλά μετά το 4-1 του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΛ Novibet.

Μετά το ματς ο τεχνικός του Δικεφάλου ρωτήθηκε για τη εικόνα των Μπιάνκο, Μύθου, αλλά και του Μπέρδου. Αναλυτικά όσα είπε ο Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου:

Για το ματς: «Τέλειο βράδυ για μας. Μπήκαμε πολύ καλά, παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο κερδίζαμε 4-0. Κρατήσαμε ισορροπία στην επανάληψη, είχαμε δυνατότητα να βάλουμε αρκετούς παίκτες, άλλους να ξεκουράσουμε. Να τελειώσουμε το παιχνίδι σε ένα καλό επίπεδο πνευματικά για να προχωρήσουμε σε μία δύσκολη εβδομάδα που έρχεται και αρχής γενομένης από το παιχνίδι στις Σέρρες που δίνει τρεις βαθμούς. Όταν λέω τέλειο εννοώ στον τρόπο διαχείρισης των περίπλοκων καταστάσεων που είχαμε».

Για τον Μπιάνκο: «Τα πιο σημαντικά του λεπτά ήταν στη Λιλ. Αυτή είναι η διαδικασία της βελτίωσης της ομάδας, η ένταξή του. Ο μηχανισμός έχω δημιουργήσει στην προσαρμογή του κάθε παίκτη μέσα στην ομάδα. Έχει περάσει από αυτή. Σταδιακά μπαίνει σε κάποια παιχνίδια, και πηγαίνει αρκετά καλά σε αυτό. Σημαντικά τέτοια παιχνίδια που δεν υπάρχει τόση πίεση. Πολύ καλός και δυναμικός παίκτης. Φτάνει σε επίπεδο να θεωρείται βασικός. Είναι σημαντικός να καταλάβετε ότι είναι σημαντικό πότε θα μπει μέσα ο παίκτης τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα. Ο Αλεσάντρο είναι σε πολύ καλό δρόμο».

Για το αν είναι η ομάδα όπως την ήθελε σε επίπεδο ροτέισον για τον Οκτώβριο: «Δεν σκέφτομαι σαν αριθμό το ροτέισον. Τον αριθμό των αλλαγών. Σκέφτομαι πως θα διαχειριστώ ένα δύο ή τρία παιχνίδια. Προσπαθούμε να δούμε κάθε στιγμή ποιο είναι το καλύτερο για την ομάδα. Από ένα παιχνίδι σε άλλο μπορεί να έχουμε στρατηγική και να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Έχει να κάνει με το πόση αυτοπεποίθηση έχει κάθε παίκτης και η ομάδα. Ο αριθμός αυτός γίνεται μεγαλύτερος σταδιακά, και το γκρουπ αποκτάει όλο και περισσότερη αυτοπεποίθηση. Για μένα είναι διαφορετικό. Με ικανοποιεί η απόδοση και πως κλείνει κάθε ματς ξεχωριστά.

Ο αριθμός των ενεργών παικτών μεγαλώνει και με ικανοποιεί. Το έχω στο μυαλό μου για το επόμενο παιχνίδι. Σημαντικό πολύ ο παράγοντας της φρεσκάδας. Στα επόμενα παιχνίδια μπορεί να μειώσουμε το ρόστερ ανάλογα τις ανάγκες του αγώνα. Η δυνατότητα ανοίγματος του ροτέισον μας δίνει αυτή τη φρεσκάδα. Είναι συνδυασμός φρεσκάδας και αυτοπεποίθησης. Σημαντικό επίσης να γίνεται όταν πρέπει κάτι».

Για τον Μύθου και τον Μπέρδο: «Είναι πολύ νέοι. Ο Μύθου είναι έξυπνος, έχει τη δυνατότητα να διαβάζει το παιχνίδι και είναι ένα επίπεδο πιο μπροστά. Πρέπει να τον πουσάρουμε να είναι πιο επιθετικός, να τρέχει παραπάνω. Παίκτης με εξαιρετικά χαρακτηριστικά, έχει ποιότητα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος για την απόδοσή του και είναι μία επιλογή για τα επόμενα παιχνίδια. Ο Μπέρδος είναι ακόμα μικρότερος. Χρειάζεται παραπάνω χρόνο και υπομονή. Έχει ποιότητα και ταλέντο. Να δουλέψουμε μαζί του για να έχει περισσότερη ισορροπία και καλύτερες αποφάσεις. Να προσαρμοστεί στο γκρουπ. Προσεκτική διαχείριση και στους δύο. Και οι δύο χρειάζονται να είναι ψύχραιμοι και ήρεμοι, γιατί εξελίσσονται και βελτιώνουν το παιχνίδι τους».

Για τη νοοτροπία μαχητή: «Αυτό πρέπει στην ομάδα. Αυτή πρέπει να είναι η νοοτροπία μας. Δουλεύουμε για αυτή σε όλο το γκρουπ. Αυτή πηγάζει από την καθημερινή δουλειά στις προπονήσεις. Πρέπει να μπαίνουμε με την ίδια θέληση σε κάθε ματς».

Για τον Παβλένκα: «Δεν ήταν έτοιμος ο Παβλένκα».