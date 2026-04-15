Η διοργανώτρια αρχή έδωσε στη δημοσιότητα τους διαιτητές για την 2η αγωνιστική των Playoffs της Superleague.

Η Stoiximan Superleague επιστρέφει αυτό το Σαββατοκύριακο (18-19 Απριλίου) και για τα Playoffs θα διεξαχθεί η 2η αγωνιστική, που αν και νωρίς, μπορεί εν πολλοίς να κρίνει τον φετινό τίτλο.

Η πρωτοπόρος ΑΕΚ θα υποδεχθεί το απόγευμα της Κυριακής (19/4, 18:00) τον ΠΑΟΚ στην ''Allwyn Arena'', ενώ αργότερα (21:00) θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο το ντέρμπι «αιωνίων» μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, τελευταίο στο ιστορικό γήπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΠΟ γνωστοποίησε τους διαιτητές των αναμετρήσεων.

Στη Φιλαδέλφεια, θα διευθύνει ο ελίτ Ισπανός, Χεσούς Χιλ Μανθάνο, με βοηθούς τους Άνχελ Νεβάδο Ροντρίγκες και Χαβιέρ Κάρλος Μαρτίνες Νίκολας. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Πάμπλο Γκονσάλες Φουέρτες και Φρανσίσκο Χοσέ Ερνάντες Μαέσο.

Ο 42χρονος θα βρεθεί στην χώρα μας για 2η φορά, μετά το 2019 και ένα ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (3-1).

Στο «Απόστολος Νικολαϊδης» άρχων της συνάντησης θα είναι ο Τούρκος Χαλίλ Ομούτ Μελέρ, με βοηθούς τους Ιμπραχίμ Τσαγλάρ Γιουρτσάν και Αμπντουλάχ Μπόρα Όζκρα. Τέταρτος θα είναι ο Χρήστος Βεργέτης, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Κλέι Πούπερτι και Χέροεν Μάνσοτ.

Ο Τούρκος ήταν και πριν ένα χρόνο στη χώρα μας, σφυρίζοντας το ΑΕΚ - Ολυμπιακός (0-2) στις 25 Απριλίου.