Μύθου: «Είμαι ενθουσιασμένος για το πρώτο γκολ, δεν το έχω συνειδητοποιήσει τελείως»

Οι δηλώσεις του Ανέστη Μύθου στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΛ Novibet.

Ο ΠΑΟΚ συνέτριψε την ΑΕΛ Novibet στην Τούμπα με 4-1 και έκανε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Ανέστης Μύθου πέτυχε το τέταρτο γκολ της ομάδας του και σκόραρε για πρώτη φορά σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ο 18χρονος φορ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV για αυτήν την ξεχωριστή στιγμή και τόνισε πως δεν το έχει συνειδητοποιήσει ακόμη.

Οι δηλώσεις του Μύθου

Για τα συναισθήματα του μετά το πρώτο γκολ με τον ΠΑΟΚ: «Κυριαρχεί ο ενθουσιασμός, δεν το έχω συνειδητοποιήσει τελείως!».

Για τις σκέψεις του: «Εκείνη την στιγμή δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς, λειτούργησα σαν σέντερ φορ. Αυτή είναι η δουλειά μου».

Για τις απαιτήσεις του Λουτσέσκου: «Ζητάει να πρεσάρουμε πολύ, να είμαστε στις φάσεις μέσα στην περιοχή και αυτά πρέπει να κάνουμε όταν παίζουμε».

Για το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί και ως κεντρικός αμυντικός: «Καλά ήταν και σε αυτή την θέση! Εγώ θέλω να παίζω, δεν με νοιάζει η θέση!».

Για την πορεία του ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Ελλάδας: «Είχαμε μείνει αρκετά πίσω. Μετά από σήμερα, πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε κάθε παιχνίδι όλο και καλύτερα. Πρέπει να προχωρήσουμε στο Κύπελλο γιατί είμαστε ο ΠΑΟΚ».