Τεράστια η ζήτηση από τον κόσμο του ΠΑΟΚ για τον τελικό του Κυπέλλου στο Βόλο, με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να προχωρά σε αυστηρά κριτήρια διάθεσης.

Μείζον θέμα έχει προκύψει στον ΠΑΟΚ ενόψει του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς η ζήτηση από τους φιλάθλους της ομάδας ξεπερνά κατά πολύ τα διαθέσιμα εισιτήρια.

Οι «ασπρόμαυροι» θα έχουν στη διάθεσή τους περίπου 7.900 εισιτήρια (7.872 για την ακρίβεια) για το μεγάλο ραντεβού της 25ης Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, αριθμός που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει το ενδιαφέρον του κόσμου. Την ίδια ώρα, δεν προέκυψε επιπλέον διαθέσιμος αριθμός, καθώς η αστυνομία απέρριψε το κοινό αίτημα για μη ύπαρξη «νεκρών ζωνών».

«Τα εισιτήρια είναι ελάχιστα για τη ζήτηση και ήταν αδύνατο να ικανοποιηθούν όλοι, ακόμη κι αν είχαμε διπλάσιο και τριπλάσιο αριθμό. Προσπαθήσαμε να βρούμε έναν όσο το δυνατό πιο δίκαιο τρόπο διανομής, επιβραβεύοντας όσους έρχονται σε όλα τα παιχνίδια», ανέφεραν χαρακτηριστικά από τη Μικράς Ασίας.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά με περίοδο προτεραιότητας από τις 15/04 (12:00) έως τις 17/04 (17:00), με δικαίωμα αγοράς ενός εισιτηρίου για προσωπική χρήση σε συγκεκριμένες κατηγορίες κατόχων διαρκείας. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι κάτοχοι σουιτών VIP και VVIP, οι κάτοχοι VIP θέσεων, αλλά και όσοι είχαν 100% παρουσία στα φετινά εντός έδρας παιχνίδια, ως επιβράβευση της συνέπειάς τους.

Η ΠΑΕ ξεκαθαρίζει πως το δικαίωμα αγοράς δεν μεταβιβάζεται, ενώ σε περίπτωση που διαπιστωθεί διαφορετική χρήση, διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του εισιτηρίου. Αν υπάρξουν αδιάθετα εισιτήρια, θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για τη διάθεσή τους.

Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 20 ευρώ (θύρες 29 και 30) και φτάνουν τα 25 ευρώ (θύρες 47-48), με τη διαδικασία αγοράς να πραγματοποιείται μέσω των ηλεκτρονικών λογαριασμών των κατόχων διαρκείας.

Παρά τη διαδικασία που έχει σχεδιαστεί, είναι δεδομένο πως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου θα μείνει εκτός, σε έναν τελικό που θα μπορούσε να είχε μεγαλύτερη προσέλευση αν γινόταν σε ένα μεγαλύτερο στάδιο.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης εισιτηρίων για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 25.04 στις 20:30 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Περίοδος προτεραιότητας :

15/04/2026 12:00 – 17/04/2026 17:00

Προτεραιότητα αγοράς 1 εισιτηρίου αποκλειστικά για προσωπική χρήση στις παρακάτω 3 κατηγορίες εισιτηρίων διαρκείας. Οι κάτοχοι θα ενημερωθούν άμεσα μέσω email στη διευθύνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στο paok fc web λογ/σμο τους.

Κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας Σουιτών Vip & Vipa

Κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας εξωτερικών θέσεων Vip & Vipa

Κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας που χρησιμοποίησαν το διαρκείας τους σε όλους τους αγώνες (100% attendance) ως επιβράβευση της παρουσίας τους

Το δικαίωμα δεν μεταβιβάζεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το εισιτήριο δεν είναι για προσωπική χρήση, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαιώμα ακύρωσης του εισιτηρίου.

Σε περίπτωση μη εξάντλησης των εισιτηρίων, θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση.

Τρόπος έκδοσης

Εισόδος στο web λογαριασμό που αγοράστηκε το εισιτήριο διαρκείας και ακολουθείτε τη διαδικασία αγοράς Μόλις ολοκληρώσετε το στάδιο της καταχώρησης των στοιχείων σας (Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ/Αρ.Διαβατηρίου & ΑΜΚΑ), πληκτρολογείτε τον ΑΜΚΑ σας στο πεδίο “κωδικος κουπονιού”, μετά επιλέγετε «αποθήκευση» «ενημέρωση» & «συνέχεια» για να σας επιτραπεί η μετάβαση στο τελικό στάδιο της πληρωμής.

Τιμές Εισιτηρίων