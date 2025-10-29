Δέκα αλλαγές έκανε ο Μπενίτεθ, βασικοί οι Ταμπόρδα, Γεντβάι και Πάντοβιτς

Ο Ράφα Μπενίτεθ προχώρησε σε ολικό ροτέισον κρατώντας μόλις έναν παίκτη ίδιο στην βασική ενδεκάδα σε σχέση με το ματς με τον Αστέρα Aktor.

Στο δεύτερο του παιχνίδι στον πάγκο του Παναθηναϊκού, πρώτο στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ράφα Μπενίτεθ απόφασισε να αλλάξει κατά τα 10/11 την ενδεκάδα των «πρασίνων» για το εκτός έδρας ματς με τον Ατρόμητο για την 3η αγωνιστική της League Stage του Europa League.

Ο Ισπανός τεχνικός κράτησε στο αρχικό του σχήμα μόνο τον Πέδρο Τσιριβέγια σε σχέση με τον πρώτο του αγώνα κόντρα στον Αστέρα Aktor την Κυριακή (26/10) και άλλαξε όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.

Κάτω από την εστία πήρε θέση ο Λαφόν. Στο κέντρο της άμυνας οι Πάλμερ-Μπράουν και Φικάι ενώ στα πλάγια αυτής, στα δεξιά ο Γεντβάι και στα αριστερά ο Μλαντένοβιτς.

Στην μεσαία γραμμή διατηρήθηκε στο «6» ο Τσιριβέγια, ο Ρενάτο Σάντσες επέστρεψε στο βασικό σχήμα παίρνοντας θέση στο «8» ενώ στο «10» θα ξεκινήσει ο Μπρέγκου.

Σε θέση δεξιού εξτρέμ θα βρεθεί ο Ταμπόρδα, ο οποίος επιστρέφει στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού από κείνο τον προηγούμενο αγώνα Κυπέλλου με την Athens Kallithea, ενώ αριστερά θα παίξει ο Μαντσίνι. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρεθεί ο Πάντοβιτς.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Φικάι, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Ρενάτο, Μπρέγκου, Ταμπόρδα, Μαντσίνι, Πάντοβιτς.

