Παναθηναϊκός: Η τιμή των εισιτηρίων για το εκτός έδρας ματς με τον Βόλο και η διαδικασία αγοράς τους
Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε με ανακοίνωσή του τον κόσμο της ομάδας για τις λεπτομέρειες σχετικά με τα εισιτήρια του εκτός έδρας ματς με τον Βόλο, το οποίο θα δώσει την Κυριακή (02/11-18:00) για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.
Οι «πράσινοι» σημείωσαν πως η τιμή τους είναι στα 20 ευρώ ενώ αναφέρθηκαν και στην διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν.
Υπενθυμίζουμε πως το «τριφύλλι» έχει πάρει συνολικά 7 χιλ. εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον Βόλο (1/11, 18:00) ότι οι διαθέσιμες θύρες είναι από την 31 έως και τη 42 και τιμώνται 20 ευρώ.
Για να αγοράσετε το εισιτήριό σας πατήστε στο παρακάτω link
https://www.ticketmaster.gr/privateSales.html?deepLink=531&hash=jxrkiWVd8JB2leX_OknF90rKgbM2143187»
