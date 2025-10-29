Ο Άρης έκανε το τρία στα τρία στην League Phase του Κυπέλλου επικρατώντας του Αιγάλεω στην Καρδίτσα με 3-1. Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές του ματς.

Το απόλυτο στην League Phase του Κυπέλλου συνέχισε ο Άρης με τους «κίτρινους» να επικρατούν και του Αιγάλεω με 3-1 σε ένα παιχνίδι που είχε γηπεδούχους τους «κυανόλευκους» αλλά διεξήχθη στην Καρδίτσα. Οι «κίτρινοι» προηγήθηκαν στο σκορ με τον Ρόουζ, το Αιγάλεω ισοφάρισε με τον Φοφανά και οι Σούντμπεργκ και Μορόν διαμόρφωσαν το τελικό 1-3. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές της συγκεκριμένης αναμέτρησης.