Η ώρα του Ταμπόρδα, ο «μικρός» που θα ξεκινήσει και οι υπόλοιπες αλλαγές του Μπενίτεθ

Η απόφαση του Ράφα Μπενίτεθ για ροτέισον, η επιστροφή του Ταμπόρδα στην ενδεκάδα και η επιλογή του «μικρού» για το ματς με τον Ατρόμητο στο Κύπελλο.

Ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο για την 3η αγωνιστική της League Stage του Κυπέλλου Ελλάδος στις 19:30 (Cosmote Sport 2 - Live από Gazzetta).

Οι «πράσινοι» θέλουν να ζευγαρώσουν τις νίκες του (έχει ένα ματς λιγότερο λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων) στον θεσμό πετυχαίνοντας παράλληλα και την δεύτερη σερί τους νίκη με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο τους.

Ο Μαδριλένος τεχνικός δεν μπορούσε να υπολογίζει στους Πελίστρι, Ντέσερς, Μπόκο, Μπακασέτα και Καλάμπρια στην προσπάθεια αυτή, αφού όλοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς ένω άφησε εκτός τους Τσέριν και Τζούρισιτς για λόγους ξεκούρασης.

Η αποστολή για το ματς με τον Ατρόμητο

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Σταμέλος, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Νίκας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Ζέκα.

Ο μικρός που θα ξεκινήσει και οι υπόλοιπες αλλαγές

Ο συνδυασμός των προβλημάτων τραυματισμού που υπάρχουν και των συνεχόμενων αγώνων που έχει η ομάδα μέχρι την διακοπή φαίνεται πως ωθούν τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ να κάνει ευρύ ροτέισον στο δεύτερο ματς του στον πάγκο της ομάδας.

Ο Ισπανός τεχνικός φαίνεται πως θα χρησιμοποιήσει τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια ενώ θα κάνει και αρκετές αλλαγές στην άμυνά του. Ο Πάλμερ θα επιστρέψει στο βασικό σχήμα έχοντας δίπλα του πιθανότατα τον Γεντβάι, που έχει να αγωνιστεί από το προηγούμενο ματς του Κυπέλλου. Στο δεξί άκρο της άμυνας θα είναι ο Κώτσιρας ενώ στο αριστερό θα παίξει ο Μλαντένοβιτς.

Στην μεσαία γραμμή τώρα ο Σιώπης θα πάρει την θέση του Τσιριβέγια. Μπροστά του στο «8» θα δούμε τον Μπρέγκου, ο οποίος θα είναι ο παίκτης που θα χρησιμοποιήσουν οι «πράσινοι» για τον κανονισμό των «μικρών» (πρέπει να υπάρχει ένας παίκτης γεννημένος από το 2004 και μετά μέσα στην ενδεκάδα καθ' όλη την διάρκεια του αγώνα).

Στο «10» φαίνεται πως ήρθε η ώρα να ξαναδούμε τον Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα του «τριφυλλιού» από τον προηγούμενο αγώνα του Κυπέλλου κόντρα στην Athens Kallithea.

Στα «φτερά» της επίθεσης ο «γρίφος» είναι λίγο δυσκολότερος. Από την στιγμή που ο Τζούρισιτς έμεινε εκτός αποστολής για να ξεκουραστεί, ο Τετέ φαίνεται πιο πιθανό να ξεκουραστεί, οπότε οι δύο θέσεις θα καταληφθούν από τους Μαντσίνι και Ζαρουρί.

Στην κορυφή της επίθεσης θα ξεκινήσει για πρώτη φορά ο Πάντοβιτς.