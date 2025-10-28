Λέτο: «Ο Ράφα Μπενίτεθ θα φέρει σπουδαία πράγματα στο ελληνικό πρωτάθλημα, μακάρι να έχω την καριέρα του»

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη της Κηφισιάς με την Athens Kallithea και η αναφορά στον Ράφα Μπενίτεθ.

Η Κηφισιά πήρε το πρώτο της τρίποντο στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς επικράτησε με ανατροπή της Athens Kallithea και έφτασε τους πέντε βαθμούς. Η πρόκριση της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο αναμένεται να κριθεί στο τελευταίο ματς, με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Ο Αργεντινός τεχνικός στις δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV αναφέρθηκε τόσο σε αυτήν την πρόκληση, όσο και στον Ράφα Μπενίτεθ. Θυμίζουμε πως ο κόουτς της Κηφισιάς είχε «καλωσορίσει» τον άλλοτε προπονητή του στη Λίβερπουλ, μέσω Social Media.

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο

«Είναι πολύ σημαντικό που πήραμε το τρίποντο με παίκτες που δεν έχουν πολλά λεπτά συμμετοχής. Έδωσαν το 100% και τους αξίζουν συγχαρητήρια, καθώς δεν είναι εύκολο να αγωνίζεσαι χωρίς χρόνο στα πόδια σου.

Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος αντίπαλος. Ο Ράφα Μπενίτεθ θα φέρει πολλά σπουδαία πράγματα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από την πλευρά μας θα είναι σημαντικό να τεστάρουμε τι μπορούμε να κάνουμε σε ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι. Εύχομαι τα καλύτερα στον Ράφα και στο σύλλογο.

Μακάρι να έχω την καριέρα του Μπενίτεθ και να κατακτήσω κι εγώ Champions League. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα και το κλαμπ που θα αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη ομάδα κι έναν τόσο σπουδαίο προπονητή».