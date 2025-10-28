Ο Χρήστος Κόντης βρέθηκε στο Παγκρήτιο Στάδιο για τον αγώνα του ΟΦΗ με τον Ηρακλή. Στο πλευρό του οι συνεργάτες του Αλέξανδρος Τζιόλη και Ευθύμης Κυπριανού.

Υπό το βλέμμα του Χρήστου Κόντη γίνεται η αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Ηρακλή στο Παγκρήτιο Στάδιο, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Έλληνας τεχνικός θα υπογράψει την Τετάρτη (29/10) το διετές συμβόλαιο του και θα αναλάβει τον Όμιλο, ενώ έχει την ευκαιρία μια μέρα νωριτερα να δει τους νέους του ποδοσφαιριστές από κοντά.

Στο πλευρό του νέου κόουτς των Κρητικών είναι οι συνεργάτες του Αλέξανδρος Τζιόλης και Ευθύμης Κυπριανού, οι οποίοι θα τον ακολουθήσουν και στο Ηράκλειο. Ο άλλοτε διεθνής Έλληνας χαφ είναι βοηθός του, ενώ ο Κυπριανού εκτός από τη συνεργασία του με τον Κόντη είχε δουλέψει ένα χρόνο στον ΟΦΗ ως Assistant και Head of Performance, από τον Μάρτιο του 2020, έως τον Ιούνιο του 2021.

Μαζί με τον Κόντη και το νέο του επιτελείου είναι ο αντιπδρόεδρος του ΟΦΗ, Ηλίας Πουρσανίδης. Θυμίζουμε πως υπηρεσιακός τεχνικός του Ομίλου στον αγώνα με τον Ηρακλή είναι ο Διευθυντής της Elite Ακαδημίας, Στέλιος Βενετίδης.