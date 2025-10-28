ΟΦΗ - Ηρακλής: Ο Ρακόνιατς απάντησε στο γκολ του Κούστα
Ο Ρακόνιατς ισοφάρισε για τον ΟΦΗ κόντρα στον Ηρακλή.
Ο ΟΦΗ απάντησε γρήγορα στο γκολ του Ηρακλή.
Στο 35' ο Αποστολάκης εκτέλεσε το φάουλ, ο Καραχάλιος πήρε την κεφαλιά - πάσα στο αριστερό δοκάρι και ο Ρακόνιατς με πλασέ από κοντά ισοφάρισε.
Δείτε το γκολ των Κρητικών
@Photo credits: INTIME
