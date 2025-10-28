Ηλιούπολη: «Συμμεριζόμαστε την αγωνία της ΑΕΚ για ισονομία, ζητάμε ξένο Elite διαιτητή»

Παραμονή του αγώνα της Ηλιούπολης με την ΑΕΚ η ομάδα των Νοτίων Προαστίων έβγαλε ανακοίνωση με την οποία ζητάει... ξένο διαιτητή, κατά προτίμηση Elite.

Στο Gazzetta διαβάσατε πως ο αγώνας της Ηλιούπολης με την ΑΕΚ θα γίνει με VAR στην έδρα της πρώτης έπειτα από αίτημα του Δικεφάλου, με τη διοίκηση του Μάριου Ηλιόπουλου, ενώ η τοποθέτηση των καμερών θα γίνει παραμονή του αγώνα.

Το κλαμπ των Νοτίων Προαστίων με ανακοίνωση του ζήτησε λιγότερο από 24 ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα να αντικατασταθεί ο διαιτητής Κόκκινος από... ξένο και κατά προτίμηση Elite διαιτητή!

Θυμίζουμε πως πριν μερικές ώρες ο Απόστολος Χαραλαμπίδης παραιτήθηκε από τους ουραγούς του Nοτίου Ομίλου της Super League 2, με την Ηλιούπολη να ψάχνει τον 6ο της προπονητή στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Η ανακοίνωση της Ηλιούπολης

«H ΠΑΕ Ηλιούπολη συμμερίζεται την αγωνία της ΠΑΕ ΑΕΚ για την τήρηση της ισονομίας, στον μεταξύ μας αγώνα Κυπέλλου και εκφράζει τη στήριξή της στο σχετικό αίτημα της για την εγκατάσταση συστήματος VAR, το οποίο και θα χρηματοδοτήσει, στο γήπεδό μας.

Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί σε απόλυτο βαθμό το 50-50, καλούμε την ΚΕΔ/ΕΠΟ να αλλάξει τη σύνθεση της διαιτητικής ομάδας, που έχει ορίσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι και να ζητήσει εκτάκτως και επειγόντως τη μετάκληση ξένου -κατά προτίμηση Εlite- διαιτητή.

Μόνο έτσι θα είμαστε όλοι απόλυτα βέβαιοι ότι το Ευ Αγωνίζεσθαι και η καθαρότητα θα τηρηθούν απαρέγκλιτα, μακριά από παρασκήνιο».

