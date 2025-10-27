Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, κάλυψε τα έξοδα ώστε να μπει VAR στο γήπεδο της Ηλιούπολης, για το ματς των δυο ομάδων.

Η ΑΕΚ μετά τις νίκες επί Αιγάλεω και Παναιτωλικού καλείται να κάνει το 3Χ3 στο Κύπελλο Ελλάδας στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ηλιούπολη (29/10, 15:30). Το αξιοσημείωτο που προέκυψε από τους ορισμούς των διαιτητών για τα ματς της 3ης αγωνιστικής της League Phase είναι πως ο αγώνας παρόλο που θα γίνει σε γήπεδο Super League 2, όπως είναι το Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης, θα έχει κανονικά VAR.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, αυτό θα πραγματοποιηθεί έπειτα από σχετικό αίτημα του Δικεφάλου, με τη διοίκηση του Μάριου Ηλιόπουλου να καλύπτει και τα έξοδα για τις ανάλογες απαραίτητες εργασίες. Όπως είναι προφανές η πλευρά της Ένωσης θέλει να διασφαλίσει πως θα υπάρχει όσο το δυνατόν καλύτερο επίπεδο διαιτησίας στην αναμέτρηση και με την ύπαρξη VAR θα αποφευχθεί κάποιο σημαντικό λάθος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε έλεγχος από ανθρώπους της ΕΠΟ στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης και κρίθηκε πως μπορεί να εγκατασταθεί σύστημα VAR.

Για να γίνει αυτό θα μπουν συνολικά οκτώ κάμερες περιμετρικά του γηπέδου, θα κλείσει κομμάτι της εξέδρας σε συγκεκριμένα σημεία για την τοποθέτηση τους, ενώ θα κλείσουν και γύρω δρόμοι όπου θα υπάρχουν τα βαν των καμερών του VAR.

Πότε θα γίνει η τοποθέτηση τους; Την Τρίτη (28/10) παραμονή του αγώνα της Ηλιούπολης με την ΑΕΚ, όπου θα πραγματοποιηθεί και τεστ ώστε να διαπιστωθεί έμπρακτα αν μπορεί να δουλέψει κανονικά το VAR στο παιχνίδι.

Φυσικά, παρόλο που θα υπάρχει VAR δεν θα υπάρχει και ημιαυτόματο οφσάιντ. Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Κόκκινος, με VAR τον Τζήλο και AVAR τον Γιουματζίδη.