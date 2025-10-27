Η αποστολή του ΟΦΗ για τον αγώνα Κυπέλλου με τον Ηρακλή στο Παγκρήτιο. Εκτίει με ΑΕΚ ο Τιάγκο Νους.

Ο ΟΦΗ λίγες μέρες μετά το τελευταίο ματς του Μίλαν Ράσταβατς στην τεχνική ηγεσία, κόντρα στον Ατρόμητο, καλείται να αντιμετωπίσει τον Ηρακλή στο Παγκρήτιο Στάδιο (28/10, 16:00), με στόχο να κάνει το 3Χ3 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και να παραμείνει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Υπηρεσιακός προπονητής των Κρητικών θα είναι ο διευθυντής της Elite Aκαδημίας, Στέλιος Βενετίδης, ο οποίος έκανε και την τελευταία προπόνηση της ομάδας, στην οποία βρέθηκε ο Μίλαν Ράσταβατς για να αποχαιρετήσει τους παίκτες του.

Μετά το τέλος της προπόνησης ανακοινώθηκε η αποστολή από την οποία απουσιάζει ο τραυματίας Μπόρχα Γκονθάλεθ, αλλά και ο Χουάν Νέιρα, ο οποίος έχει επιβαρυνθεί αρκετά στα τελευταία παιχνίδια.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Λέουις, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Φούντας, Σενγκέλια, Νους, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ζανελάτο, Ρακονιάτς, Σαλσέδο

Χωρίς Νους με ΑΕΚ

Από εκεί και πέρα ο ΟΦΗ ενημέρωσε πως ο Τιάγκο Νους, ο οποίος συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες στον αγώνα με τον Ατρόμητο, δηλώθηκε να εκτίσει ποινή μιας αγωνιστικής στον επόμενο εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος, κόντρα στην ΑΕΚ (9/11, 17:30).

Ο ΟΦΗ τις επόμενες τέσσερις αγωνιστικές θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη (3/11, 17:00), τον Δικέφαλο στο Παγκρήτιο, την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα (24/11, 20:00) και το Βόλο στο Ηράκλειο (29/11, 18:00).