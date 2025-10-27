Ο Μίλαν Ράσταβατς βρέθηκε στο ΒΑΚ το πρωί της Δευτέρας (27/10) για να αποχαιρετήσει τους ποδοσφαιριστές του. Όσα είπαν Ηλίας Πουρσανίδης και Βασίλης Λαμπρόπουλος στα αποδυτήρια.

Ο Μίλαν Ράσταβατς αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ με κάθε επισημότητα. Ο Σέρβος τεχνικός πλήρωσε το «μάρμαρο» για την κακή πορεία και εικόνα της ομάδας στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής και σε συνδυασμό με τον «αναβρασμό» του κόσμου οι δυο πλευρές οδηγήθηκαν σε... βελούδινο διαζύγιο.

Φυσικά κανείς στις τάξεις του Ομίλου δεν μειώνει τη δουλειά που έκανε ο Ράσταβατς, ο οδήγησε τον ΟΦΗ σε τελικό Κυπέλλου μετά από 35 χρόνια. Ο Σέρβος κόουτς και οι συνεργάτες του βρέθηκαν στο ΒΑΚ το πρωί της Δευτέρας (27/10) και αποχαιρέτησαν τους ποδοσφαιριστές, λίγο πριν την τελευταία προπόνηση για το ματς Κυπέλλου με τον Ηρακλή, υπό τις οδηγίες του υπηρεσιακού τεχνικού και διευθυντή της Ακαδημίας του κλαμπ, Στέλιου Βενετίδη.

Θυμίζουμε πως στην pole position για τη διαδοχή του Ράσταβατς είναι ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος άνευ απροοπτού τις επόμενες ώρες θα γίνει ο νέος προπονητής του ΟΦΗ και θα κάνει το ντεμπούτο του στο ματς πρωταθλήματος με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

Ράσταβατς: «Θα είστε όλοι μέλη της οικογένειάς μου ως το τέλος της ζωής μου»

«Αυτές οι στιγμές δεν είναι εύκολες, γιατί όντως περάσαμε ωραίες στιγμές μαζι. Δε θα μιλήσω για τα αποτελέσματα γιατί το πιο σημαντικό που μένει είναι οι άνθρωποι.

Θέλω να σας πω ότι σας αγαπώ όλους. Θα είστε μέλη της οικογένειάς μου ως το τέλος της ζωής μου και οτιδήποτε κι αν χρειαστείτε στο μέλλον θα είμαι εδώ για εσάς.

Σε ότι αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι, σας εύχομαι να κατακτήσετε το Super Cup και το κύπελλο. Φέτος έχετε την ευκαιρία με το Super Cup και μπορείτε να το κατακτήσετε. Θα είμαι πάντα δίπλα σας και σας εύχομαι τα καλύτερα», είπε ο 51χρονος τεχνικός στην τελευταία του ομιλία στα αποδυτήρια του ΒΑΚ.

Το «αντίο» Πουρσανίδη και Λαμπρόπουλου

Από πλευράς διοίκησης βρέθηκε στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο ο αντιπρόεδρος του συλλόγου, Ηλίας Πουρσανίδης, ο οποίος αποχαιρέτησε τον Ράσταβατς και το επιτελείου του, λέγοντας: «Είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές μου στην ομάδα, επειδή είμαι εδώ γιατί πρέπει να αποχαιρετήσω τον κόουτς, τον Γκόραν και τον Βλάνταν, προπονητές που μας οδήγησαν σε μια μεγάλη και ιστορική στιγμή της ομάδας μας.

Η οικογένεια του ΟΦΗ θα έχει πάντα όμορφα συναισθήματα και για τους τρεις και θα ήθελα να τους ευχηθώ ό, τι καλύτερο για τη συνέχεια της καριέρας τους».

Τους ποδοσφαιριστές εκπροσώπησε ο αρχηγός Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Εκ μέρους όλων των ποδοσφαιριστών θέλω να σε ευχαριστήσω τόσο ως άνθρωπο όσο και ως προπονητή, γιατί πάντα ήσουν δίπλα μας. Θέλουμε επίσης να σε ευχαριστήσουμε επειδή ήρθες στην ομάδα σε μια δύσκολη στιγμή για εμάς, με ό, τι είχε συμβεί με τον Τραϊανό Δέλλα και μας βοήθησες πολύ. Εσύ μας οδήγησες στον τελικό και στα play offs, γι' αυτό και σου οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και σου ευχόμαστε τα καλύτερα».