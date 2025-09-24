ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός 1-2: Τα highlights του αγώνα (vid)
Μεγάλη νίκη για τον Λεβαδειακό στην League Phase του Κυπέλλου, με την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου να επικρατεί μέσα στην Λάρισα της ΑΕΛ Novibet με 2-1 με γκολ που πέτυχε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Σεμπάστιαν Παλάσιος. Μια νίκη που μπορεί και να θεωρηθεί ως άλμα πρόκρισης για τους Βοιωτούς που έχουν κάνει το δύο στα δύο στο ξεκίνημα της φετινής διοργάνωσης. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα τρία γκολ και τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης.
