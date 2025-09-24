Τα γκολ και οι καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης Βόλος - Ατρόμητος 1-1.

Ο Βόλος και ο Ατρόμητος ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στο Πανθεσσαλικό για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 1-0 στο 38' με τον Θαρθάνα, έπειτα από γύρισμα του Μπουζούκη, αλλά ο Ατρόμητος ισοφάρισε στο 76' με τον Τσαντίλα.

Δείτε τα highlights του παιχνιδιού