Η ομάδα του Βόλου επέστρεψε στην βάση της με το πούλμαν του συλλόγου και όχι με... ΚΤΕΛ, όπως ανέφεραν αρκετά δημοσιεύματα.

Την 13η του ήττα μετά από 25 αγωνιστικές στη Stoiximan Superleague γνώρισε την Κυριακή (15/3) ο Βόλος, που είδε την Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο να επικρατεί με 2-0 στο γήπεδο της Νεάπολης.

Παρόλα αυτά, η ομάδα του Κώστα Μπράτσου παρέμεινε στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα, στο +11 από τον προ-τελευταίο Αστέρα Τρίπολης (28-17 οι πόντοι), με αυτό ωστόσο να μην σημαίνει πως δεν υπήρξε δυσαρέσκεια.

Σύμφωνα με αρκετά δημοσιεύματα, ο Αχιλλέας Μπέος φέρεται να απευθύνθηκε με εκνευρισμό στους ποδοσφαιριστές και το τιμ της ομάδας, λέγοντας πως θα πρέπει να επιστρέψουν με το... ΚΤΕΛ στην πόλη της Μαγνησίας.

«Θα γυρίσετε όλοι στον Βόλο με το ΚΤΕΛ. Θα πάρετε ταξί και θα πάτε να πάρετε το ΚΤΕΛ για να γυρίσετε πίσω. Στο πούλμαν της ομάδας θα μπουν μόνοι οι φροντιστές!», αναφέρεται πως είπε ο ισχυρός άνδρας του κλαμπ.

Κάτι τέτοιο εν τέλει δεν συνέβη, αφού η αποστολή γύρισε κανονικά στον Βόλο με το πούλμαν της ομάδας αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας (15/3), με την εσωστρέφεια ωστόσο να παραμένει, και τη νίκη να αγνοείται από τις 20 Δεκεμβρίου και το 1-0 επί του Παναιτωλικού.