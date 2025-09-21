Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, o Πανιώνιος ενημέρωσε την ΕΠΟ πως δεν δύναται να δώσει το γήπεδο για τη διεξαγωγή του Athens Kallithea - ΟΦΗ και εάν δεν λυθεί το ζήτημα με το «Ελ Πάσο» είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο της αναβολής.

Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για το γήπεδο διεξαγωγής της αναμέτρησης της Athens Kallithea με τον ΟΦΗ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Από τη στιγμή που όπως διαβάσατε στο Gazzetta προέκυψε κώλυμα με τη χρήση του «Ελ Πάσο», λόγω ενός γραφειοκρατικού προβλήματος, που αφορά τον Δήμο Καλλιθέας και την Περιφέρεια Αττικής, με το κλαμπ των Νοτίων Προαστίων να μην έχει κάποια ευθύνη ή εμπλοκή, εξετάστηκε η λύση του Δημοτικού Σταδίου Παραλίας στην Καλαμάτα, όμως τελικά στον πίνακα των διαιτητών ως γήπεδο διεξαγωγής ορίστηκε το γήπεδο της Νέας Σμύρνης.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, ο Πανιώνιος ενημέρωσε τόσο την ΕΠΟ, όσο και την πλευρά της γηπεδούχου Athens Kallithea πως δεν δύναται να δώσει το γήπεδο για τη διεξαγωγή του αγώνα. Με βάση τα ισχύοντα δεδομένα δεν αποκλείεται εφόσον δεν βρεθεί λύση εντός των επόμενων ωρών να υπάρξει ζήτημα αναβολής, εάν συναινέσουν ο σύλλογος της Καλλιθέας και οι Κρητικοί.

Θυμίζουμε πως η Ομοσπονδία έχει δώσει προθεσμία μέχρι το πρωί της Δευτέρας (22/9, 12:00) για να λυθεί το πρόβλημα και εάν πέσουν εγκαίρως οι υπογραφές τότε το ματς θα γίνει στη φυσική έδρα της Athens Kallithea, όπως αρχικά είχε οριστεί.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Καβάλα - Κηφισιά 15:00

Άρης - Μαρκό 20:00

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Βόλος - Ατρόμητος 15:00

Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω 15:00

Athens Kalltihea - ΟΦΗ 15:00

Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός 17:00

ΑΕΚ - Παναιτωλικός 19:00

ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός 19:00

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου