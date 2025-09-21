Κύπελλο Ελλάδας: Ορίστηκε στη Νέα Σμύρνη το Athens Kallithea - ΟΦΗ
Αλλαγή έδρας στην αναμέτρηση της Athens Kallithea με τον ΟΦΗ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στο Gazzetta διαβάσατε πως έχει προκύψει κώλυμα με τη χρήση του «Ελ Πάσο», λόγω ενός γραφειοκρατικού προβλήματος, που αφορά τον Δήμο Καλλιθέας και την Περιφέρεια Αττικής, με το κλαμπ των Νοτίων Προαστίων να μην έχει κάποια ευθύνη ή εμπλοκή.
Σε αυτό το πλαίσιο είχε πέσει στο τραπέζι η επιλογή του Δημοτικού Σταδίου Παραλίας στην Καλαμάτα, όμως τελικά από τη στιγμή που το ματς ήταν να γίνει ενός Αττικής τελικά η ΕΠΟ όιρισε το παιχνίδι στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη.
Θυμίζουμε πως η Ομοσπονδία έχει δώσει προθεσμία μέχρι το πρωί της Δευτέρας (22/9, 12:00) για να λυθεί το πρόβλημα και εφόσον πέσουν οι υπογραφές δεν αποκλείεται να αλλάξει εκ νέου η έδρα και το ματς να γίνει στη φυσική έδρα της Athens Kallithea, όπως αρχικά είχε οριστεί.
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου
- Καβάλα - Κηφισιά 15:00
- Άρης - Μαρκό 20:00
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου
- Βόλος - Ατρόμητος 15:00
- Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω 15:00
- Athens Kalltihea - ΟΦΗ 15:00
- Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός 17:00
- ΑΕΚ - Παναιτωλικός 19:00
- ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός 19:00
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου
- Ηρακλής - Ηλιούπολη 15:00
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.