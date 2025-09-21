Όπως έκανε γνωστό η ΕΠΟ η αναμέτρηση της Athens Kallithea με τον ΟΦΗ για το Κύπελλο Ελλάδας ορίστηκε στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης.

Αλλαγή έδρας στην αναμέτρηση της Athens Kallithea με τον ΟΦΗ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στο Gazzetta διαβάσατε πως έχει προκύψει κώλυμα με τη χρήση του «Ελ Πάσο», λόγω ενός γραφειοκρατικού προβλήματος, που αφορά τον Δήμο Καλλιθέας και την Περιφέρεια Αττικής, με το κλαμπ των Νοτίων Προαστίων να μην έχει κάποια ευθύνη ή εμπλοκή.

Σε αυτό το πλαίσιο είχε πέσει στο τραπέζι η επιλογή του Δημοτικού Σταδίου Παραλίας στην Καλαμάτα, όμως τελικά από τη στιγμή που το ματς ήταν να γίνει ενός Αττικής τελικά η ΕΠΟ όιρισε το παιχνίδι στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη.

Θυμίζουμε πως η Ομοσπονδία έχει δώσει προθεσμία μέχρι το πρωί της Δευτέρας (22/9, 12:00) για να λυθεί το πρόβλημα και εφόσον πέσουν οι υπογραφές δεν αποκλείεται να αλλάξει εκ νέου η έδρα και το ματς να γίνει στη φυσική έδρα της Athens Kallithea, όπως αρχικά είχε οριστεί.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Καβάλα - Κηφισιά 15:00

Άρης - Μαρκό 20:00

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Βόλος - Ατρόμητος 15:00

Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω 15:00

Athens Kalltihea - ΟΦΗ 15:00

Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός 17:00

ΑΕΚ - Παναιτωλικός 19:00

ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός 19:00

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου