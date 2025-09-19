Τo Gazzetta σας παραθέτει τα δεδομένα για την έδρα διεξαγωγής της αναμέτρησης της Athens Kallithea με τον ΟΦΗ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η Athens Kallithea μετά τη «Σουπερλιγκάτη» σεζόν που αγωνίστηκε στη Λεωφόρο επιστρέφει στο «Ελ Πάσο», στο οποίο θα δώσει τους αγώνες της στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στην προσπάθεια που θα κάνει για την άμεση επάνοδο στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η αναμέτρηση με τον ΟΦΗ (24/9, 15:00) για τη 2η φάση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας αναμένεται να είναι το ματς της επιστροφής του συλλόγου της Καλλιθέας στο «σπίτι» του, όμως υπάρχει ένας... αστερίσκος.

Η ΕΠΟ έχει ορίσει κανονικά το παιχνίδι στο «Γρ. Λαμπράκης», όμως έχει προκύψει ένα κώλυμα με τη χρήση του γηπέδου. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta πρόκειται για καθαρά γραφειοκρατικό πρόβλημα που αφορά τον Δήμο Καλλιθέας και την Περιφέρεια Αττικής, με το κλαμπ των Νοτίων Προαστίων να μην έχει κάποια ευθύνη ή εμπλοκή.

Η Ομοσπονδία έχει δώσει προθεσμία μέχρι το πρωί της Δευτέρας (22/9, 12:00) για να λυθεί το πρόβλημα και ο αγώνας να γίνει κανονικά στη φυσική έδρα της Athens Kallithea. Σε περίπτωση που αυτό δεν υλοποιηθεί τότε ο αγώνας θα αλλάξει έδρα και πιθανότατα θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας στην Καλαμάτα.