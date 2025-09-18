Φίλων: Ένα «παιδί» του ΠΑΟΚ… απ’ τη Λιβαδειά που τον «πλήγωσε»!

Που να’ ξεραν στον ΠΑΟΚ τον περασμένο Ιούλιο, ότι στο πρώτο αντάμωμά τους με τον Ταξιάρχη Φίλωνα, ο 20χρονος απ’ τη Λιβαδειά θα ήταν αυτός που θα τον «πλήγωνε». Κι όμως, η ιστορία (για τον ΠΑΟΚ) επαναλαμβάνεται…

To καλοκαίρι που μας πέρασε ο ΠΑΟΚ είδε, μετά τον Κωνσταντίνο Γκούμα, ένα ακόμη δικό του παιδί να παίρνει το δρόμο προς τη Λιβαδειά. Ήταν ο Ταξιάρχης Φίλων. Η διαδρομή, πάντως, ήταν γνωστή για τον 20χρονο αμυντικό, ο οποίος είχες φτάσει μέχρι τη δεύτερη ομάδα του «Δικεφάλου», αλλά δεν κατάφερε ποτέ να βρεθεί στην πρώτη ομάδα.

Οι συγκυρίες, ένας σοβαρός τραυματισμός (ρήξη χιαστού) τον Φεβρουάριο του 2023 σ’ ένα ντέρμπι της Κ19 με τον Ολυμπιακό, έπαιξαν το ρόλο τους, ωστόσο μιλάμε για ένα εξαιρετικό ταλέντο, έναν ποδοσφαιριστή που ξεκίνησε να παίζει περισσότερο με το μυαλό του ως κεντρικός αμυντικός προτού καθιερωθεί ως δεξί μπακ.

Από τα 14 του έμενε στους ξενώνες του ΠΑΟΚ και οι σκηνές της υποδοχής του όταν επέστρεψε από το χειρουργείου θα του έχουν μείνει χαραγμένες για πάντα στο μυαλό του.

O Ταξιάρχης Φίλων στάθηκε άτυχος στο παιχνίδι της Κ19 κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο νεαρός στόπερ έπαθε ρήξη χιαστού και πέρασε την πόρτα του χειρουργείου. Χθες επέστρεψε στο σπίτι του PAOK Academy κι έτυχε της ανάλογης υποδοχής!

Ο 20χρονος αμυντικός, μετά από 6 χρόνια παρουσίας στις «ασπρόμαυρες» ακαδημίες, αποφάσισε να επιστρέψει στη γενέτειρα του, τη Λιβαδειά, για να αγωνιστεί για πρώτη φορά σε επίπεδο Super League. Ήταν καλοκαίρι του 2019 όταν ο 14χρονος τότε Φίλων, μετακόμιζε από την Αθλητική Πολιτεία Λιβαδειάς στη Θεσσαλονίκη και το PAOK Academy για να ενταχθεί στην Κ15 του «Δικεφάλου».

Το 2022 κατέκτησε με την Κ17 το πρωτάθλημα Super League, ενώ την επόμενη χρονιά με την Κ19 μέτρησε 14 συμμετοχές και 4 γκολ, παρά το ότι αγωνιζόταν ως στόπερ ή ως δεξί μπακ. Τις σεζόν 2023-24 και 2024-25 αγωνίστηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ Β στη Super League 2, με τον οποίο κατέγραψε 26 συμμετοχές με 1 γκολ και 2 ασίστ, πριν μετακομίσει στον Λεβαδειακό και τη Super League έως τον Ιούνιο του 2029, με τον ΠΑΟΚ να κρατάει ένα υψηλό ποσοστό μεταπώλησης.

Το απόγευμα της Τετάρτης (17/9) ο Ταξιάρχης Φίλων ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του θριάμβου για την ομάδα του Λεβαδειακού. Έγραψαν ιστορία οι Βοιωτοί με το 4-1 επί του ΠΑΟΚ. Με εντυπωσιακή κούρσα και σέντρα-ξυραφιά οδήγησε στο 1-0 με το αυτογκόλ του Κεντζιόρα από τον οποίο στο β’ μέρος κέρδισε το πέναλτι για το 3-1 από τον Πεδρόσο.

«Έπαιξα κόντρα στην πρώην ομάδα μου, ήμουν χρόνια εκεί. Είμαι χαρούμενος που πλέον είμαι στον Λεβαδειακό. Χαρούμενος για τη μεγάλη νίκη που πετύχαμε και συνέβαλλα και εγώ. Ανάμεικτα τα συναισθήματα αλλά χαρούμενος για τη νίκη», έλεγε μετά το ματς, όπου είδε ξανά από κοντά παιδιά, όπως ο Μπέρδος, ο Χατσίδης, ο Μύθου που ήταν μαζί χρόνια στις ασπρόμαυρες ακαδημίες.