ΠΑΟΚ: Οι πιο βαριές ήττες στο Κύπελλο
Ο Λεβαδειακός υπέταξε τον ΠΑΟΚ στη Βοιωτία με 4-1 και τον ανάγκασε μια από τις ευρύτερες ήττες του στο θεσμό.
Ο ΠΑΟΚ ήταν το «θύμα» της πρώτης μεγάλης έκπληξης της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Λεβαδειακός έκανε εκπληκτική εμφάνιση στην έδρα του και υπέταξε την ομάδα του Ραζβάν Λούτσεσκου με το ευρώ 4-1.
Πρόκειται για μια από τις πιο βαριές ήττες του ΠΑΟΚ στη διοργάνωση και είναι η έκτη φορά που δέχτηκε τέσσερα τέρματα.
Οι πιο ευρείες ήττες των Θεσσαλονικιών ήταν με διαφορά τεσσάρων τερμάτων από ΑΕΚ και ΠΑΣ Γιάννινα.
Δείτε ΕπίσηςΛεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1: Κάζο στη Λιβαδειά!
Οι πιο βαριές ήττες του ΠΑΟΚ στο Κύπελλο
- 84/85 Τελικός ΠΑΟΚ - ΑΕΛ 1-4
- 01/02 Προημιτελικά ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-4
- 07/08 4η φάση Θρασύβουλος - ΠΑΟΚ 4-2
- 09/10 Προημιτελικά ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ 4-0
- 13/14 Τελικός Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 4-1
- 25/26 League Phase Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 4-1
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.