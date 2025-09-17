Ο Λεβαδειακός υπέταξε τον ΠΑΟΚ στη Βοιωτία με 4-1 και τον ανάγκασε μια από τις ευρύτερες ήττες του στο θεσμό.

Ο ΠΑΟΚ ήταν το «θύμα» της πρώτης μεγάλης έκπληξης της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Λεβαδειακός έκανε εκπληκτική εμφάνιση στην έδρα του και υπέταξε την ομάδα του Ραζβάν Λούτσεσκου με το ευρώ 4-1.

Πρόκειται για μια από τις πιο βαριές ήττες του ΠΑΟΚ στη διοργάνωση και είναι η έκτη φορά που δέχτηκε τέσσερα τέρματα.

Οι πιο ευρείες ήττες των Θεσσαλονικιών ήταν με διαφορά τεσσάρων τερμάτων από ΑΕΚ και ΠΑΣ Γιάννινα.

Οι πιο βαριές ήττες του ΠΑΟΚ στο Κύπελλο